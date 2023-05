AS Monaco : Philippe Clement recadre Wissam Ben Yedder !

Petit coup de tonnerre à Monaco. Alors que l’équipe de la Principauté se déplace du côté d’Angers ce dimanche à 13h, l’entraîneur belge Philippe Clement a décidé de se passer des services de Wissam Ben Yedder, pourtant indiscutable au sein de la formation monégasque. Cette saison, il a déjà inscrit 16 buts et délivré 6 passes décisives en 29 rencontres de Ligue 1, ce qui témoigne de sa qualité…

Mais visiblement, l’ancien de Séville n’a pas été irréprochable dans les jours qui ont précédé ce match en terres angevines. Il a séché la réunion de préparation de match. Une information qui avait d’abord fuité dans la presse, avant d’être confirmée par l’entraîneur monégasque ce midi. « Wissam Ben Yedder a manqué la réunion de préparation d’avant l’entraînement d’hier pour préparer ce match », a ainsi lancé Clement devant les caméras de Prime Video.

Clement tape du poing sur la table

« Naturellement, on ne peut pas accepter l’absence d’un joueur vis-à-vis du club et de ses coéquipiers. Nous avons des règles de vie commune qu’on doit respecter. Pour cette raison, la direction et moi avons décidé qu’il n’était pas convoqué », a ajouté le tacticien belge, confirmant que la décision avait été prise en commun avec l’état-major du club.

Reste donc à voir s’il y aura des suites ou si Ben Yedder sera réintégré au groupe dans les plus brefs délais, et ce match face au LOSC dimanche prochain. D’ici là, on aura peut-être la version des faits du principal concerné, peu habitué de ce type de problème hors-terrain…