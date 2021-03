OM : Jacques-Henri Eyraud sort du silence

La suite après cette publicité

Jacques-Henri Eyraud ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir pour les fans de l'OM. Vendredi dernier, il a été démis de ses fonctions de président de l'OM, étant remplacé par Pablo Longoria. Dans un entretien accordé à So Foot à paraître vendredi mais dont des premiers extraits ont déjà été dévoilés, il a notamment évoqué la défiance des supporters à son encontre. « Peut-être que j’ai été victime d’un délit de faciès, raconte l’ex-boss marseillais. Stéphane Tapie m’a dit récemment qu’avec moi, ça ne pouvait pas coller, car je ne disais pas ‘J’m’en bats les couilles’. Je pensais que l’on aurait un débat un peu plus élevé ».

Ensuite, il a notamment été interrogé sur Kevin Strootman, recruté pour un joli montant de 25 millions d'euros et un salaire colossal à la clé. « Une équipe avec onze Kevin Strootman, c’est une équipe qui gagne beaucoup de matches, croyez-moi », a répondu l'ancien président de l'écurie phocéenne, visiblement sûr de son coup.