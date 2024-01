Le FC Lorient pousse pour Nathaniel Adjei

Lanterne rouge de Ligue 1 après 18 journées, le FC Lorient est dans une situation plus que délicate, en plus d’avoir perdu de nombreux internationaux, partis disputer la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en Côte d’Ivoire cet hiver (Yongwa, Dieng, Kalulu, F. Mendy…). De quoi obliger la direction bretonne à étoffer son effectif pour aller chercher le maintien en fin de saison. Et l’une de ses pistes défensives mène vers le championnat suédois.

En effet, selon nos informations, les Merlus poussent pour s’offrir les services du défenseur central ghanéen d’Hammarby Nathaniel Adjei (21 ans), et ce sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Néanmoins, l’Espoir des Black Stars (2 sélections avec les U23, sous contrat avec son club jusqu’en 2026) n’est pas la seule piste activée par le bon dernier de Ligue 1, puisqu’il vise également le défenseur néerlandais du PSV Eindhoven Armando Obispo (24 ans, contrat jusqu’en 2025).