Real Madrid : rebondissement dans le dossier Xabi Alonso

Libre de tout contrat dans un an, Xabi Alonso sera-t-il le prochain entraîneur du Real Madrid ? En Allemagne, les dernières déclarations du PDG du Bayer Leverkusen, Fernando Carro, ont clairement marqué un tournant dans ce dossier. « La décision doit être prise dans les trois ou quatre prochaines semaines, nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison. Nous le saurons avant la fin de la saison. Nous avons un gentleman’s agreement selon lequel si une équipe pour laquelle il a joué se présente, nous nous assiérons et discuterons et nous ne lui mettrons pas de bâtons dans les roues. » En dévoilant l’accord passé avec son coach, la formation allemande semble avoir fait le premier pas en vue d’une séparation.

La suite après cette publicité

De son côté, Carlo Ancelotti, à qui il reste également un an de contrat, ne compte pas lâcher son poste aussi facilement. L’Italien est certes sur la sellette, mais il a clairement expliqué ses intentions hier en conférence de presse. « Quelle conclusion avez-vous tirée ? Dans le football, tout est possible. Êtes-vous surpris par ce qui se passe dans le football ? Je n’ai vraiment aucune revanche à prendre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. J’aime ce banc. (…) c’est ensemble que nous gérons les difficultés. La lune de miel continue. Je suis très heureux, très heureux, avec beaucoup de pression, mais c’est toujours comme ça. »

Pérez ne lâche pas Ancelotti

Info ou bluff de la part de Carletto ? Relevo assurait de son côté que la fédération brésilienne, bien consciente de la situation fragile d’Ancelotti en Espagne, avait bondi sur l’occasion en lui proposant un contrat XXL pour le convaincre (enfin) de prendre les rênes de la Seleção. Face à tout ce micmac, Florentino Pérez semble vouloir prendre son temps et ne surtout pas précipiter son choix. Car c’est bien connu, le patron de la Casa Blanca ne fera pas de folies. Dans une émission de Sky Allemagne, des journalistes ont évoqué la nécessité pour le Real Madrid de sortir pas moins de 15 M€ pour racheter la dernière année de contrat de Xabi Alonso.

La suite après cette publicité

Une information qui a fait réagir le célèbre présentateur du Chiringuito et proche du président Pérez, Josep Pedrerol : « qu’ils oublient Xabi Alonso », laissant entendre que le patron de la Casa Blanca ne paiera jamais une telle somme pour son futur entraîneur, surtout après avoir fait savoir qu’il ne ferait pas de folies sur le mercato. Et ce n’est pas tout. Pedrerol assure que Pérez ne lâchera pas Ancelotti si le Real Madrid arrive à remporter la Coupe du Roi et/ou la Liga. « Florentino n’est pas aussi certain au sujet de Xabi Alonso. On lui envoie des messages dans tous les sens sur Alonso. SI Ancelotti gagne la coupe… Florentino reconnaît que Madrid joue très mal ces derniers temps, mais si le Real Madrid gagne la Liga face à ce Barça et la Coupe du Roi, pas besoin de Xabi Alonso. » La suite au prochain épisode.