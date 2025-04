Le Brésil a offert un contrat historique pour Carlo Ancelotti

Encore ce mardi, Carlo Ancelotti l’a confirmé, il veut profiter au maximum d’être le manager du Real Madrid.« Jusqu’à ce que je me lève le matin, tout va bien. Ici, nous ne pensons jamais aux transferts pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin de la saison (…) J’aime ce banc. J’espère qu’il durera le plus longtemps possible et si un jour, il s’arrête, je voudrais dire merci et tirer mon chapeau à ce club. C’est tout», assurait-il en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Mais depuis l’élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, l’Italien est sérieusement annoncé sur le départ et la presse espagnole parle même d’une éviction en cas de défaite en finale de Coupe du Roi, contre Barcelone. Et à peine la rumeur annoncée, Carlo Ancelotti avait déjà une porte de sortie prestigieuse : devenir le sélectionneur du Brésil, qui est toujours à la recherche d’un gros nom. The Athletic assurait même que des discussions avancées ont déjà eu lieu avec la CBF et que le Mister était sur le point de prendre la relève.

Carlo Ancelotti absent du Mondial des Clubs ?

Mais ce mardi, Relevo révèle que la CBF se rapproche de la signature de Carlo Ancelotti et que le dénouement pourrait avoir lieu dans moins de 10 jours. En effet, Carlo Ancelotti a reçu une offre de contrat, à la hauteur de ce qu’il gagne au Real Madrid, ce qui est un chiffre exceptionnel pour un entraîneur d’une équipe nationale. En effet, il toucherait actuellement un peu moins de 10 millions d’euros par an avec les Merengues et serait l’un des entraîneurs les mieux payés au monde.

La suite après cette publicité

Avec un contrat court jusqu’à la Coupe du Monde 2026, avec l’objectif d’emmener enfin la Seleçao vers les premières places. Car depuis 2002, le Brésil n’a atteint qu’une seule fois les demi-finales du Mondial, en 2014, lors d’une humiliation historique à domicile contre l’Allemagne (1-7). Et dans l’attente d’un dénouement de son avenir au Real, Carlo Ancelotti ne voudrait pas manquer l’opportunité de diriger une Coupe du Monde avec le Brésil. Il pourrait même partir avant la Coupe du monde des Clubs cet été pour être présent pour le prochain rassemblement de juin. Si tout se passe comme prévu.