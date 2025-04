Real Madrid : la réaction cash de Carlo Ancelotti à la rumeur Xabi Alonso

Il lui reste encore un an de contrat, mais Carlo Ancelotti a bien vu que l’environnement madrilène ne lui donne pas plus de quelques semaines avant de se faire remercier par la Casa Blanca. Incapable de mettre en place une équipe séduisante et conquérante depuis l’arrivée de Kylian Mbappé et déjà éliminé de la Ligue des Champions, l’Italien sait qu’il a de fortes chances d’être débarqué s’il perd la prochaine finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone (samedi 26 avril) et que les Blaugranas le privent également du titre en Liga. Car chez les Merengues, il n’y a pas de place pour les sentiments, même si vous sortez d’un doublé Liga-Ligue des Champions.

L’avenir d’Ancelotti au Real Madrid s’est écrit encore plus en pointillés ces dernières heures après les révélations de Fernando Carro, le PDG du Bayer Leverkusen. Interrogé sur le futur de Xabi Alonso, le dirigeant a révélé qu’un accord existait avec son coach concernant un départ sous certaines conditions. «La décision doit être prise dans les trois ou quatre prochaines semaines, nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison. Nous le saurons avant la fin de la saison. Nous avons un gentleman’s agreement selon lequel si une équipe pour laquelle il a joué se présente, nous nous assiérons et discuterons et nous ne lui mettrons pas de bâtons dans les roues.»

«Le club est conscient que l’année a été plus compliquée que l’année dernière»

Annoncé avec insistance dans le viseur merengue depuis plus d’un an, Alonso est même annoncé par certains sur le banc de touche de la Casa Blanca à partir de la saison prochaine. De quoi déstabiliser Ancelotti ? À la veille du déplacement à Getafe, l’Italien a bien évidemment été interrogé à ce sujet. Et voici ses réponses. « Quelle conclusion avez-vous tirée ? Dans le football, tout est possible. Êtes-vous surpris par ce qui se passe dans le football ? Je n’ai vraiment aucune revanche à prendre contre qui que ce soit ou quoi que ce soit. J’aime ce banc. J’espère qu’il durera le plus longtemps possible et si un jour il s’arrête, je voudrais dire merci et tirer mon chapeau à ce club. C’est tout », a-t-il confié, avant de répéter qu’il avait toujours soif de victoire avec Madrid.

« Le club est conscient que l’année a été plus compliquée que l’année dernière. Et c’est ensemble que nous gérons les difficultés. La lune de miel continue. Je suis très heureux, très heureux, avec beaucoup de pression, mais c’est toujours comme ça. Vous voyez le succès de très près et il est normal que le stress augmente, mais le stress est un carburant pour moi, il ne me dérange pas, il me donne plus d’énergie pour penser à d’autres choses. Jusqu’à ce que je me lève le matin, tout va bien. Ici, nous ne pensons jamais aux transferts pendant la saison. Le club y pense toujours à la fin de la saison. » C’est dit.