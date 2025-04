Real Madrid : le boss du Bayer Leverkusen fait une grande annonce sur Xabi Alonso

Revenu au Real Madrid en 2021, Carlo Ancelotti a de nouveau fait des merveilles avec les Merengues. L’homme de la Décima (2014) a su ajouter deux autres Ligues des Champions et deux autres Ligas au palmarès de la Casa Blanca (2022, 2024). Mais malgré ses deux doublés, l’Italien a de très fortes chances de ne pas résister à la crise actuelle du Real Madrid. Éliminé sans gloire de la C1 par Arsenal (0-3, 1-2), distancé en championnat par le FC Barcelone, le champion d’Europe en titre pourrait boucler une saison blanche en gros titre. Ce qui ferait tache l’année où Florentino Pérez pensait rendre son équipe encore plus forte avec l’arrivée de Kylian Mbappé.

Madrid peut encore sauver les meubles s’il remporte la finale de la Coupe du Roi le 26 avril prochain, mais l’impression générale laissée par l’équipe d’Ancelotti n’est pas bonne. Et comme souvent, c’est l’entraîneur qui risque de trinquer. Poussé vers la sortie en 2015, Ancelotti pourrait bien connaître le même sort d’ici la fin de la saison. Une fois encore, le nom de Xabi Alonso revient avec insistance pour le remplacer. Jeune entraîneur de 43 ans déjà sacré en Bundesliga, l’ancien milieu de terrain merengue coche toutes les cases pour s’asseoir sur le banc de touche merengue. Sous contrat avec le Bayer Leverkusen jusqu’en 2026, Alonso sera-t-il l’heureux élu ? Présent à Madrid dans le cadre des trophées Laureus, le PDG du club allemand, Fernando Carro, a été assailli de questions par la presse espagnole. L’occasion pour lui de faire une révélation.

«Nous ne lui mettrons pas de bâtons dans les roues»

« La décision doit être prise dans les trois ou quatre prochaines semaines, nous ne pouvons pas attendre la fin de la saison. Nous le saurons avant la fin de la saison. Nous avons un gentleman’s agreement selon lequel si une équipe pour laquelle il a joué se présente, nous nous assiérons et discuterons et nous ne lui mettrons pas de bâtons dans les roues. Il a joué pour le Bayern, Liverpool, le Real Madrid et la Real Sociedad. Peut-être que la Real Sociedad viendra aux nouvelles (rires) (…) Je suis serein, car notre relation avec Xabi Alonso est très bonne. Nous sommes conscients que dans le football, il peut y avoir des situations où des changements dans un club affectent les autres. La réalité, c’est que nous préparons la saison prochaine avec lui. Nous travaillons tous les jours et il est impliqué dans la préparation de l’année prochaine », a-t-il déclaré dans des propos relayés par Relevo, avant de confier qu’il n’y a aucune brouille avec la Casa Blanca.

« S’il y avait un intérêt de la part d’un autre club et qu’il souhaitait partir, nous avons une relation qui devrait être discutée. Notre souhait est qu’il continue. J’aimerais que Madrid remporte toutes les compétitions auxquelles il participe, car alors il n’y aurait pas de discussions. Ils ont été éliminés de la Ligue des Champions, mais ils peuvent gagner le championnat et la coupe. Nous pouvons spéculer beaucoup, mais pour l’instant il n’y a rien. Nous les connaissons. Nous avons de très bonnes relations avec le Real Madrid. Je n’ai rencontré Florentino Pérez qu’une seule fois, mais j’ai d’excellentes relations avec José Ángel Sánchez (le directeur général de la Casa Blanca, ndlr). Nous avons eu un joueur en prêt à Leverkusen, nous avons parlé de nombreux joueurs par le passé. Il y a une relation fluide entre deux clubs qui se respectent mutuellement. » Affaire à suivre.