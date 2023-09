Qualifs CAN 2023 : pas de CAN pour le Gabon d’Aubameyang, ça passe pour la Mauritanie et la RD Congo

Ce samedi soir à 18h00 se disputait l’ultime journée des éliminatoires à la CAN 2023. Qualifiée d’office en qualité de pays hôte, la Côte d’Ivoire recevait le Lesotho au Stade Laurent Pokou, anciennement Stade San Pedro mais renommé en juin dernière à la gloire de son ancienne star. Une rencontre sans véritables enjeux, donc, pour les Éléphants, mais qui aura permis aux fidèles de la sélection de découvrir de nouveaux visages, à l’image du nouveau joueur de l’AS Roma, Evan Ndicka, qui étrennait son nouveau statut d’international.

Dans une autre mesure, elle aura permis à Ibrahim Sangaré de renforcer sa place de meilleur buteur ivoirien lors de ces qualifications à la CAN (3 buts). Une victoire sans le moindre but encaissé qui devrait par ailleurs permettre aux joueurs de Jean-Louis Gasset de faire le plein de confiance, trois mois après la lourde défaite subie en Zambie (3-0) et quatre avant le tournoi qu’ils accueilleront à partir du 13 janvier prochain.

À quelques 2 000 kilomètres d’ici, en Mauritanie, l’issue fut nettement moins souriante pour le Gabon. Dans l’obligation de s’imposer pour espérer décrocher un billet pour la Côte d’Ivoire en janvier prochain, les Panthères ont vu le ciel de Nouakchott s’écrouler sur leur tête. Réduits à 10 après l’expulsion prématurée d’Amonome (5e), les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang se sont par la suite enfoncés dans les ténèbres, concédant d’abord un but de Tanjy (30e), puis un second, l’oeuvre de l’ancien Amiénois Aboubakar Kamara (42e).

En fin rencontre, la réalisation de Didier Ndong aura été insuffisante pour espérer une qualification (90+1e, 2-1). Une défaite qui expédie le Gabon à la maison mais qui permet à la Mauritanie de décrocher une troisième qualification consécutive en phase de groupe de la CAN, après 2019 et 2021. Enfin, cette victoire de la Mauritanie assure la première place et donc la qualification de la RD Congo, peu importe l’issue de sa rencontre face au Soudan ce samedi soir.