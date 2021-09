EdF, Bayern : la durée d'indisponibilité de Kingsley Coman est connue

Malheureusement, Kingsley Coman (25 ans) vient de connaître un nouveau pépin physique ces dernières heures. Lundi, à la veille d'affronter la Finlande à Lyon (20h45) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, Didier Deschamps avait expliqué en conférence de presse avoir fait appel à Wissam Ben Yedder (31 ans) pour couvrir un éventuel forfait de l'ailier du Bayern Munich, touché au mollet. Le verdict est désormais connu et le joueur formé au PSG a été contraint de déclarer forfait pour le match de ce mardi soir avec les Bleus.

RMC Sport va plus loin et précise même que cette nouvelle blessure mineure contractée par Kingsley Coman devrait le tenir éloigné des terrains pour une semaine environ (7 jours). En plus de la rencontre importante opposant l'équipe de France à la Finlande, l'ancien élément offensif de la Juventus a donc déclaré forfait pour le choc de Bundesliga entre le RB Leipzig et le Rekordmeister samedi (18h30). Pour ne rien arranger, Julian Nagelsmann n'est pas certain de pouvoir compter sur Coman pour l'affiche de Ligue des Champions FC Barcelone - Bayern Munich mardi (21h) au Camp Nou. L'entraîneur du club bavarois peut au moins être soulagé : son n°11 ne souffre pas d'une grave blessure.