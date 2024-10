Jérôme Rothen se paye Jean-Michel Aulas

Actuel vice-président de la Fédération française de Football depuis sa mise à l’écart de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas avait l’intention de ne pas se représenter dans la liste de l’actuel président et candidat à sa réélection, Philippe Diallo, lors des élections à la FFF le 14 décembre prochain. Mais finalement, JMA a changé d’avis et sera bien présent sur la liste de Philippe Diallo. Un choix qui ne plaît pas à Jérôme Rothen, qui lui reproche de trop s’accrocher au pouvoir.

«Il est arrivé en tant que vice-président de Philippe Diallo, ne me dites pas que vous l’avez entendu prendre la parole sur un sujet. Mais la soupe est bonne et il s’accroche. Cela fait 5-6 ans qu’il est dépassé niveau football et il va être là jusqu’à 79 ans ! Mais qu’est-ce qu’il va apporter ? Ça va être quoi le football français ? Pour moi, ce n’est pas une bonne nouvelle», a indiqué le consultant sur RMC.