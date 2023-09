Bayern Munich : la grande émotion de Mathys Tel après son premier but en C1

Le Bayern Munich a réussi sa rentrée en Ligue des Champions. Vainqueur d’une équipe de Manchester United accrocheuse (4-3), et qui ne s’est jamais avoué vaincue malgré son infériorité dans le jeu, le champion d’Allemagne a aussi vu le jeune Mathys Tel inscrire le premier but de sa carrière en C1, toujours dans un rôle de joker de luxe. L’ancien Rennais attendait cela avec impatience, comme il le confie à Canal Plus à la fin de la rencontre. Il évoque aussi l’équipe de France, lui qui n’a même pas été convoqué chez les Espoirs de Thierry Henry lors du dernier rassemblement.

«Il y a plein d’émotions. J’ai ce rôle d’apporter un plus à l’équipe quand je rentre. J’attendais ce but depuis un moment car j’avais déjà fait des matchs de Ligue des Champions l’an dernier. Je continue à tranquillement m’installer, de montrer que je suis là, et puis pour les fans aussi car c’est aussi pour eux qu’on joue. L’équipe de France ? Oui c’est dans un coin de ma tête mais il faut rester patient. Aujourd’hui, je dois encore grandir au Bayern et si ça vient je me tiendrais prêt», assure le très jeune attaquant de 18 ans.