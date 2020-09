Bayern : altercation entre Robert Lewandowski et Michaël Cuisance à l'entraînement

Et si c'était le grand retour du FC Hollywood ? C'est la soupe à la grimace du côté du Bayern Munich depuis hier et une défaite surprenante et impressionnante contre le TSG Hoffenheim (4-1). À l'entraînement ce lundi, les esprits se sont échauffés entre Robert Lewandowski et Michaël Cuisance comme le révèle Bild. Au duel, le buteur polonais y a été un peu fort et le milieu de terrain français n'a pas manqué de lui en tenir rigueur.

La réponse de Robert Lewandowski a été froide puisqu'il a tout simplement ignoré Michaël Cuisance. Après l'opposition, le coach Hans-Dieter Flick est intervenu en prenant le joueur français dans ses bras et l'a réconforté. Cependant, Robert Lewandowski l'a encore eue mauvaise et a continué à jeter des regards glaçants à son coéquipier après la séance d'entraînement selon le média allemand avec des photos à l'appui. Michaël Cuisance a toutefois réagi sur les réseaux sociaux en contestant les faits et déclarant : «vous m’avez appris quelque chose.» Quoiqu'il en soit, le Bayern Munich va devoir réagir et vite après ce lourd revers contre Hoffenheim. Le Rekordmeister affronte ce mercredi le Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne (rencontre à suivre sur notre live commenté).