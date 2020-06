Manchester City-Arsenal : les compos probables

La suite après cette publicité

L'heure a enfin sonné. La Premier League, le plus puissant championnat du monde, reprend ses droits ce mercredi soir. Et pas avec n'importe quelle affiche puisque Manchester City reçoit à l'Etihad, Arsenal. Outre le fait que ce soit deux grosses formations d'Angleterre, cette confrontation sera aussi l'occasion pour Pep Guardiola, l'entraîneur des Citizens, et de Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, qui fut l'adjoint de l'ex du Barça, de se retrouver.

Second au classement, Manchester City n'a que peu de chances de rattraper Liverpool en tête du championnat et les Reds devraient être rapidement sacrés. Pour autant, les Londoniens réussissent très peu du côté de l'Etihad. Sur les trois dernières saisons, les Gunners ont toujours marqué, mais se sont inclinés. Ils avaient réussi à s'imposer en 2015 et avaient obtenu le point du nul l'année suivante. Rien ne va être simple pour les hommes d'Arteta.

Arteta devrait être offensif

Pour cette rencontre, Pep Guardiola dispose de la totalité de son effectif et devrait articuler son équipe en 4-3-3. Ederson devrait bien garder les buts et sera donc protégé par quatre défenseurs, dont deux Français ! Kyle Walker devrait occuper le poste d'arrière droit et John Stones le poste de central droit. Aymeric Laporte, axe gauche, et Benjamin Mendy, sur le flanc, devraient débuter. Au milieu, Kevin de Bruyne, Rodri et Ilkay Güngogan devraient former le trident. Enfin, devant, le Kun Aguero sera entouré de Riyad Mahrez et de Raheem Sterling.

Du côté des Londoniens, la donne sera différente puisqu'Arteta devra faire sans Calum Chambers et Lucas Torreira. On devrait retrouver les Gunners dans un système en 4-2-3-1 avec Berndt Leno dans les buts. Devant lui, quatre hommes : Bellerin-David Luiz-Mari-Tierney. Le double-pivot sera composé de Granit Xhaka et de Dani Ceballos. Un trident, Pierre-Emerik Aubameyang, capitaine, Nicolas Pépé, Mesut Ozil sera chargé d'alimenter Alexandre Lacazette en ballons.