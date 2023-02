Premier League : Manchester City accroché à Nottingham Forest, Chelsea encore surpris par Southampton

Les Gunners retrouvent un peu plus le sourire. Après la victoire renversante d’Arsenal contre Aston Villa (4-2), remettant provisoirement les Gunners sur le trône du championnat anglais, la 24e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec le traditionnel multiplex qui nous offrait pas moins de 6 affiches pour déguster "a cup of tea" au Royaume de Sa Majesté. Les deux cadors en lice ont connu des parties compliquées, alors que Brentford a confirmé sa solidité, que Fulham a frappé fort et que la bataille pour le maintien fait rage.

La suite après cette publicité

Manchester City accroché par Nottingham Forest

Les doubles champions d’Angleterre en titre ont failli. En déplacement à Nottingham Forest, Manchester City n’a pas confirmé sa victoire à l’Emirates Stadium un peu plus tôt dans la semaine en perdant deux points face au promu (1-1). Sans surprise, Haaland, De Bruyne, Gündoğan, Grealish ou encore Foden et Bernardo Silva, tous titulaires, ont dominé les débats au City Ground. Man City est monté en puissance, ayant d’abord du mal à cadrer, à l’image de Rodri (33e) et Silva (39e). Mais le premier tir cadré fut le bon pour les visiteurs.

À lire

Nottingham Forest-Manchester City : les compositions officielles

C’est d’ailleurs l’ancien Monégasque qui a réglé la mire pour ouvrir le score d’une lourde frappe (0-1, 41e). En seconde période, KDB, dont la frappe a fui le cadre (62e), et ses partenaires n’ont pas réussi à se mettre à l’abri. La faute, notamment, à un Navas impérial sur un coup franc de Gündoğan (73e). Et à force de ne pas le faire et de reculer face à la pression des Reds, City (24 tirs au total) a fini par craquer quand Wood a poussé un centre de Gibbs-White au fond des filets (1-1, 84e). De quoi requinquer Forest, qui a tenu bon et a pris un point précieux dans la course au maintien. Man City laisse la place de leader à Arsenal.

La suite après cette publicité

Chelsea battu par la lanterne rouge à la maison

Les Blues continuent de se chercher sous la houlette de Graham Potter. Battu à Dortmund mardi en Ligue des Champions, Chelsea, qui restait sur 4 matchs sans défaite (dont 3 nuls de rang), a chuté contre Southampton (0-1), à Stamford Bridge. Brouillons en première période, les partenaires de Koulibaly, titulaire aux côtés de Badiashile, ont peiné à se montrer dangereux (2 tirs cadrés). Southampton, plus entreprenant que les Londoniens, a d’ailleurs profité de la fragilité des Blues pour ouvrir le score. Qui dit James Ward-Prowse dit forcément… la spéciale, à savoir un but sur coup franc pour le milieu anglais des Saints avant la mi-temps (0-1, 45e+1).

Il y a tout de même eu du mieux dans les rangs de Chelsea après la pause, avec plus d’envie et de maîtrise technique. Sterling a joué de malchance. L’ancien de Man City et de Liverpool a vu Maitland-Niles (68e) puis Perraud (71e) l’empêcher de marquer en réalisant des sauvetages sur leur ligne. À noter cet arrêt déterminant de Kepa devant Amstrong (73e), juste avant que le jeu ne soit longuement arrêté en raison d’un violent choc entre le pied de Mara et la tête d’Azpilicueta, contraint de sortir sur civière après de longues minutes d’inquiétude. Chelsea ne gagne toujours pas et reste englué dans le ventre mou. Southampton se relance dans la course au maintien.

La suite après cette publicité

Fulham forte tête, Brentford ne chute toujours pas, belle opération pour Everton et Bournemouth

Si Fulham est sorti vainqueur de son duel alléchant à Brighton (1-0), grâce à une réalisation tardive de Solomon, Brentford, autre belle surprise de cet exercice 2022-2023, a poursuivi vu sa belle série (11 matchs sans défaite) en arrachant l’égalisation face à Crystal Palace (1-1). Invaincues depuis le 23 octobre dernier, les Bees ont craqué dans leur antre sur un but d’Eze (69e) dans ce derby londonien. Les hommes de Patrick Vieira n’avaient, au contraire, plus gagné depuis 6 journées en Premier League.

Dans le bas du tableau, Bournemouth sort de la zone rouge grâce à sa précieuse victoire sur la pelouse de Wolverhampton (1-0) et revient à deux points de son adversaire du jour. Everton confirme son regain de forme après son succès, le 2e de rang à Goodison Park pour le 3e match de Sean Dyche, contre Leeds (1-0). Les Toffees quittent la zone de relégation et prennent deux longueurs d’avance sur les Whites.

La suite après cette publicité

Les résultats des matchs de 16 heures

Chelsea 0-1 Southampton : Ward-Prowse (45e+1)

Nottingham Forest 1-1 Manchester City : Wood (84e) / B. Silva (41e)

Everton 1-0 Leeds : Coleman (64e)

Brighton 0-1 Fulham : Solomon (88e)

Wolverhampton 0-1 Bournemouth : Tavernier (49e)

Brentford 1-1 Crystal Palace : Janelt (90e+6) / Eze (69e)