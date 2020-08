Journal du Mercato : Manchester United lance les grandes manœuvres, vague de départs à Saint-Étienne

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France du côté de Lens où Seko Fofana (25 ans) annonce publiquement qu'il souhaite rejoindre le club artésien. Dans une interview accordée à L'Équipe, le milieu de terrain de l'Udinese a confié être très intéressé par le projet du club. «J’ai eu l’occasion de discuter avec les dirigeants, avec certains joueurs que j’ai connus à Bastia comme Leca et Cahuzac. Et ils m’ont tout de suite convaincu.» Les Sangs et Or savent ce qu'il leur reste à faire.

Le focus du jour en France

On passe à notre premier focus du jour sur l'AS Saint-Étienne. Après une saison compliquée, les Verts veulent rebondir sous l'impulsion de Claude Puel. L'entraîneur français veut faire le ménage et ne compterait plus sur certains cadres. Ryad Boudebouz (30 ans), Wahbi Khazri (29 ans) et Yann M'Vila (30 ans) vont donc devoir trouver une porte de sortie, Yohan Cabaye (34 ans), quant à lui, va quitter le club, libre. Enfin, Stéphane Ruffier (33 ans) a également été invité à trouver un point de chute.

Toujours dans le sens des départs, le latéral Sergi Palencia (24 ans) ne sera pas conservé en cas de bonne offre, tout comme Miguel Trauco (27 ans), courtisé par l'Olympiakos. Un départ qui pourrait faciliter l'arrivée du latéral grec Dimitrios Giannoulis (24 ans, PAOK Salonique).

Enfin, meilleur joueur de Sainté cette saison, Denis Bouanga (25 ans) serait dans le viseur de plusieurs écuries françaises. L'attaquant gabonais pourrait ne pas être retenu si une offre convenable parvenait sur le bureau des dirigeants stéphanois. L'ASSE aurait d'ailleurs ciblé son remplaçant en la personne de Marcos André (23 ans, Valladolid). Le Brésilien aurait fait l'objet d'une offre de 6 M€, refusée pour le moment par la direction du club espagnol.

Pour régénérer un effectif vieillissant, Puel souhaite donc miser sur les jeunes joueurs. Pour cette raison, les Verts ont enregistré l'arrivée d'Adil Aouchiche (18 ans), grand espoir du centre de formation du PSG. Saint-Étienne s'est également offert définitivement les services de Timothée Kolodziejczak (28 ans) en réglant l'option d'achat de 4,5 M€ aux Tigres. On l'aura donc compris, le mercato stéphanois ne s'annonce pas clinquant et sera plutôt placé sous le signe des bonnes occasions à saisir, vu les finances du club.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, Luis Suarez (33 ans, FC Barcelone) serait dans le viseur de l’équipe qatarienne d’Al Arabi. beIN Sports révèle, en effet, que le Barça pourrait laisser partir l'attaquant uruguayen en cas d'arrivée de Lautaro Martinez. Et ce, même si l'ancien de l'Ajax a clamé à plusieurs reprises son envie d'aller au bout de son contrat en Catalogne.

Du côté de la Juventus, l'avenir de Cristiano Ronaldo (35 ans) est au centre de toutes les attentions à Turin. Annoncé partant, suite à l'élimination de la Vieille Dame en Ligue des Champions, le Portugais pourrait se laisser tenter par un dernier challenge. Une idée qui ne séduit ni les dirigeants bianconeri, ni son nouveau coach, Andrea Pirlo. L'Italien souhaiterait, effectivement, construire son attaque autour de l'ancien Mancunien.

Toujours en Italie, ça risque de sérieusement s'agiter à Bergame. Fraîchement éliminée de la Ligue des Champions, l'Atalanta serait déjà tournée vers la saison prochaine et aurait d'ores et déjà coché des noms pour venir renforcer son secteur offensif. Une liste sur laquelle figurent Jérémie Boga (23 ans, Sassuolo), Taison (32 ans, Shakhtar), Florian Thauvin (27 ans, OM) ou encore Memphis Depay (26 ans, OL) a été établie. De quoi bien préparer la saison à venir.

Le focus du jour à l'étranger

Notre second focus du jour nous transporte dans le nord de l'Angleterre où Manchester United commence à s'agiter en coulisses. Et le premier dossier chaud de ce mercato concerne Paul Pogba (27 ans). La prolongation de l'international français fait figure de priorité pour le board mancunien alors que la Juve garde un œil sur son ancien milieu et serait même prête à sacrifier Paulo Dybala pour rapatrier le champion du monde 2018.

L'autre dossier prioritaire des Red Devils se nomme Jadon Sancho (20 ans). Un dossier qui s'éternise et qui a même poussé le directeur sportif du BVB, Michael Zork, à taper du poing sur la table et mettre fin au feuilleton. Sky Sports révèle néanmoins que United ne désespère pas et entend bien signer l'international anglais. Ne reste qu'à sortir les 120 M€ demandés par le club allemand, ce qui ferait de Sancho la recrue la plus chère de l'histoire de la Premier League. En cas d'échec, Solskjær aurait ciblé Ousmane Dembélé (23 ans, FC Barcelone) et Ansu Fati (17 ans, FC Barcelone). Manchester s'apprête, quoi qu'il arrive, à dépenser une petite fortune pour renforcer son secteur offensif.

En défense, United cherche toujours un défenseur central capable de venir épauler Harry Maguire. Les Red Devils ont du coup coché les noms de Kalidou Koulibaly (29 ans, Naples) et Gabriel Magalhães (22 ans, LOSC). Concernant le second, les représentants auraient d'ores et déjà rencontré la direction mancunienne à en croire RMC Sport.

Enfin, selon nos informations, Rayan Aït-Nouri (19 ans, Angers) et Sergej Milinković-Savić (25 ans, Lazio) font toujours partie des pistes explorées par MU pour la saison à venir. Tout comme Hannibal Mejbri (17 ans) qui pourrait avoir l'occasion de se montrer avec l'effectif professionnel la saison prochaine.

Dans le sens des départs, Manchester United a réussi à se débarrasser d'Alexis Sanchez (31 ans). Prêté cette saison à l'Inter, le Chilien a été cédé gratuitement aux Nerazzurri. Une transaction qui aura tout de même coûté entre 5,5 et 11 M€ aux Red Devils pour résilier le contrat de l'ancien du Barça, qui courait jusqu'en 2022. De son côté, Chris Smalling (30 ans) est de retour à Manchester. Prêté à la Roma, le défenseur a fait l'objet de négociations entre les deux clubs, qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour la prolongation de ce prêt. Mais selon Sky Italia, la Louve garde espoir alors que la direction anglaise réclame 24 M€ pour lâcher l'international anglais. Enfin, Marcos Rojo (30 ans) ne veut pas retourner en Premier League. Prêté en janvier dernier dans son club formateur d'Estudiantes La Plata, le défenseur veut continuer en Argentine alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel depuis hier soir, Issiaga Sylla quitte Toulouse, relégué en Ligue 2 cette saison. Le latéral gauche est prêté avec option d'achat au RC Lens pour l'exercice 2020-2021.

Rennes poursuit son mercato en vue de la saison prochaine avec l'officialisation du défenseur Nayef Aguerd (24 ans). L'ancien Dijonnais s'est engagé avec les Bretons jusqu'en 2024.

De son côté, l'AS Monaco a annoncé le départ de Francesco Antonucci, jeune joueur de 21 ans arrivé en 2017 en provenance de l'Ajax. Le milieu offensif belge s'est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le Feyenoord Rotterdam. Toutefois, il a été prêté au FC Volendam pour la saison à venir.

C'est l'information principale de la journée ! Le premier coup réalisé par Arsenal sur ce mercato ! Les Gunners ont annoncé la signature de Willian (32 ans) en provenance de Chelsea. Libre, le Brésilien s'est engagé jusqu'en 2023 avec la formation de Mikel Arteta.

Enfin, Benfica frappe très fort en cette fin de journée. Comme nous vous le révélions hier, le club lisboète enregistre les arrivées de Jan Vertonghen (33 ans), de Luca Waldschmidt (24 ans, Fribourg) ainsi que celle d'Everton Soares "Cebolinha" (24 ans) en provenance de Grêmio.

🗞 Brazil international @WillianBorges88 has signed a three-year deal to join us ahead of the 2020/21 season — Arsenal (@Arsenal) August 14, 2020

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !