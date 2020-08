Journal du Mercato : le Real Madrid prépare un grand ménage, Benfica s'active dans tous les sens

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On débute ce journal du mercato en France avec des nouvelles de l'Olympique de Marseille. En pleine préparation pour la saison à venir, André Villas-Boas l'a une nouvelle fois répété, il attend deux recrues cet été. Des recrues qui ne devraient pas coûter une fortune pour autant. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le principal intéressé : «on va aller chercher nos priorités, mais ça va peut-être être dur, car on a déjà deux grosses acquisitions cet été.»

On poursuit avec un attaquant dont le nom a été associé à l'OM ces derniers jours, il s'agit de Max-Alain Gradel (32 ans). Relégué avec Toulouse cette saison, l'Ivoirien vient d'être libéré de son contrat par le TFC et devrait rebondir en Turquie, à Sivasspor, où un contrat de trois ans l'attend.

Enfin, c'est du côté de l'AS Monaco que ça s'agite particulièrement. Les Monégasques auraient trouvé un accord avec Dordje Petrovic (20 ans). Annoncé comme très prometteur en Serbie, le portier du FK Cukaricki devrait s'engager dans les prochaines heures avec le club du Rocher. L'ASM poursuit dans le même temps son opération dégraissage puisque Lyle Foster (19 ans) a rejoint le Vitoria Guimarães pendant que Francesco Antonucci (21 ans) va, lui, s'engager avec Feyenoord.

Les infos du jour à l'étranger

À l'étranger, Naples s'apprête à perdre José Callejon. Âgé de 33 ans, l'attaquant espagnol se dirigerait vers un retour au pays. Le Betis et le FC Séville se seraient renseignés sur la situation de l'Espagnol à en croire Radio Marte. Pour rappel, l'ancien du Real Madrid se retrouvera libre fin août.

Des nouvelles de Mario Balotelli. Alors que Brescia s'apprête à descendre en Serie B, le fantasque attaquant italien ne devrait pas s'éterniser. Si son nom a été cité en Roumanie ou au Brésil, l'ancien Marseillais pourrait rallier la Turquie. C'est ce qu'avance le média turc Fanatik, qui ajoute même que des discussions auraient eu lieu entre son représentant, Mino Raiola, et le Besiktas. Affaire à suivre...

En Angleterre, Manchester City ne lâche pas Kalidou Koulibaly. Selon les informations du Sun, les Skyblues auraient transmis une offre de 63 M€ au club napolitain. Naples, de son côté, en attendrait 70... Le feuilleton Koulibaly est loin d'être terminé.

Le Real Madrid prépare un grand ménage

Notre premier focus du jour à l'étranger nous emmène du côté de Madrid où le Real cherche à se débarrasser de ses indésirables. Comme à chaque mercato, Gareth Bale (31 ans) est poussé vers la sortie. Le Gallois ne veut rien entendre et pourrait aller au bout de son contrat qui se termine en 2022. James Rodriguez (29 ans) devrait également quitter le club et pourrait rebondir à Arsenal, tandis que Mariano Diaz (27 ans) va, lui aussi, devoir se trouver un point de chute.

Le grand ménage du Real ne devrait pas pour autant s'arrêter là ! La Casa Blanca chercherait également à se séparer de Jesús Vallejo (23 ans), de Borja Mayoral (23 ans) ou encore d'Óscar Rodríguez (22 ans) qui a brillé cette saison avec Leganés. Reinier devrait être prêté pour obtenir un peu de temps de jeu. Enfin, le dossier chaud dans le sens des départs se nomme Sergio Reguilón (23 ans). Fort de sa saison réussie avec Séville, le latéral gauche pourrait rejoindre le Napoli. Sky Italia ajoute que le joueur serait déjà d'accord avec le club italien. Le Real en attendrait entre 20 et 25 M€ pour le lâcher.

Par ailleurs, Isco (28 ans), Luka Modric (34 ans), Alavaro Odriozola (24 ans), Brahim Diaz (21 ans), Nacho (30 ans), Lucas Vazquez (29 ans) ou encore Luka Jovic (22 ans) ne seront pas retenus en cas de bonne offre. De quoi remplir les caisses et atteindre l'objectif de faire des économies fixé par les dirigeants.

Dans le sens des arrivées, le mercato de la Casa Blanca devrait s'annoncer plus calme que prévu. En effet, comme l'a expliqué la direction madrilène, pas de folies cet été sur le mercato ! Une décision prise en conséquence de la crise sanitaire mondiale qui a largement touché le football. Et même si les Merengues ne vont pas recruter, ils devraient miser sur leurs forces en présence. C'est donc dans cette optique que certains joueurs, prêtés cette saison, vont faire leur retour dans l'effectif. C'est le cas de Martin Odegaard (21 ans), auteur d'une bonne saison avec la Real Sociedad, et de Dani Ceballos (24 ans) qui s'est, lui aussi, distingué du côté d'Arsenal.

Benfica veut frapper fort

On file au Portugal pour notre second focus du jour. Le Benfica veut frapper fort depuis le retour de Jorge Jesus sur le banc lisboète. L’entraîneur portugais, dont la priorité est de reconstituer une attaque de feu, a ainsi coché le nom d'Everton Soares "Cebolinha" (24 ans, Grêmio). Goal Brasil annonçait la semaine dernière un accord entre les clubs à hauteur de 20 M€ pour le transfert de l'international brésilien.

Jesus pousserait également pour la signature de trois joueurs de Flamengo, qu'il a dirigé lors de son passage au Brésil. Ainsi, Bruno Henrique (29 ans) et le milieu de terrain passé par la Roma, Gerson (23 ans), pourraient faire l'objet d'une offre aux alentours de 40 M€. Tandis que le Willian Arão (27 ans) ferait partie des pistes pour venir renforcer l'entrejeu lisboète comme le révèle O Globoesporte.

Au poste d'avant-centre, ça brûle pour Edinson Cavani (33 ans). Libre depuis la fin de son aventure au PSG, l'attaquant uruguayen devrait s'engager avec le Benfica jusqu'en 2023, à en croire le quotidien portugais Record. Autre profil qui plairait à Jesus, celui d'Islam Slimani (32 ans, Leicester). Prêté du côté de l'AS Monaco la saison passée où il a performé, l'attaquant algérien pourrait retrouver un entraîneur qu'il a déjà côtoyé au Sporting CP.

Néanmoins, malgré la volonté du coach portugais de frapper fort en attaque, les Aguias ne seraient pas contre l'arrivée de renforts en défense. Dans le couloir droit, Gilberto (27 ans, Fluminense) ferait figure de priorité à ce poste. Dans l'axe, les noms de Lucas Verissimo (25 ans, Santos), Ruben Semedo (26 ans, Olympiakos) et Robin Koch (24 ans, Fribourg) figurent sur la short-list du club portugais, alors que l'international belge Jan Verthongen devrait lui arriver libre de Tottenham. Sky Sports évoque un contrat de 3 ans pour le défenseur de 33 ans.

À noter également que pour financer ces transferts, les Lisboètes seraient prêts à mettre pas moins de dix joueurs en vente afin de récupérer une enveloppe d'environ 100 M€, selon O Jogo. Enfin, l'une des priorités des Aigles sera de prolonger le défenseur central Ruben Dias (23 ans) ainsi que le buteur Carlos Vinicius (25 ans), auteur d'une excellente saison avec 24 buts et 13 passes décisives l'an passé.

Les principaux officiels du jour

C'est officiel, Enes Ünal quitte Villarreal pour s'engager en faveur de Getafe jusqu'en 2025.

Mohamed Salissu quitte (enfin) le Real Valladolid pour signer à Southampton ! Longtemps courtisé par le Stade Rennais, le défenseur a finalement choisi de rejoindre la Premier League.

C'est l'info principale de la journée. Blaise Matuidi rejoint l'Inter Miami de David Beckham ! Libéré par la Juventus, le champion du monde 2018 a signé un contrat de trois ans en Floride.

Jonathan Biabiany rebondit en deuxième division espagnole. L'attaquant français évoluait à Trapani (Serie B) et a décidé de tenter l'aventure en Espagne, à San Fernando.

Max-Alain Gradel quitte le TFC. Après 3 ans passés du côté de Toulouse, l'attaquant ivoirien a été libéré de son contrat aujourd'hui.

✍️ 𝗡𝗼𝘄 𝗶𝘁'𝘀 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 ✍️



Welcome to Inter Miami, @MATUIDIBlaise! pic.twitter.com/clBmlWUna1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 13, 2020

Retrouvez toutes les informations mercato du jour dans notre live transferts !