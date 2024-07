AC Milan : la pépite Francesco Camarda prolongée jusqu’en 2027

Son nom est sur toutes les bouches depuis plusieurs mois après avoir attiré les convoitises de toutes les plus grandes écuries européennes. Francesco Camarda va bel et bien rester à l’AC Milan où il a paraphé son premier contrat professionnel jusqu’en 2027. Actuellement présent en Irlande du Nord où il dispute l’Euro U19 avec son pays, l’attaquant de 16 ans a pu verrouiller son avenir suite à de longues négociations :

La suite après cette publicité

«L’AC Milan annonce que Francesco Camarda a signé son premier contrat professionnel. Francesco poursuivra son aventure chez les Rossoneri avec Milan Futuro et restera lié au Club jusqu’au 30 juin 2027», est-il écrit dans le communiqué officiel. Pour rappel, le 25 novembre 2023, à 15 ans, 8 mois et 16 jours, il est devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts en Serie A, lors du match à domicile contre la Fiorentina.