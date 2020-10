Journal du Mercato : ça s'enflamme au PSG et à l'OM

La suite après cette publicité

En France :

L'actualité du Paris Saint-Germain est bouillante ces dernières heures ! Plutôt discret dans cette fenêtre des transferts, le club de la capitale veut finir en force. À la recherche d'un milieu de terrain depuis de longs mois, les Rouge et Bleu vont enfin recruter la perle rare à ce poste avec le prêt payant de Danilo Pereira pour 4 M€ et une option d'achat différée de 16 M€. Le joueur de 29 ans va quitter le FC Porto et s'engager prochainement avec Paris. Leonardo, le directeur sportif, avait prévenu que son club devait se montrer créatif sur ce mercato pour réaliser de bons coups et c'est ce qu'est en train de réaliser le Brésilien. Car si le dossier du milieu de terrain s'apprête à être bouclé, le dirigeant parisien a également trouvé une doublure à Mauro Icardi en attaque. Et c'est le jeune attaquant d'Everton, Moise Kean (20 ans), qui devrait évoluer sous les couleurs parisiennes cette saison. L'Italien va être prêté sans option d'achat chez les champions de France en titre qui prendront en charge l'intégralité de son salaire. Des arrivées qui devraient mettre fin aux rumeurs Marcelo Brozovic et Ivan Perišić, évoquées ces derniers temps. Mais le PSG pourrait ne pas en rester là. Une autre piste venue des Pays-Bas est aussi évoquée pour renforcer l'effectif de Thomas Tuchel. C'est le polyvalent Lisandro Martinez de l'Ajax qui est associé aux Franciliens. Selon les dernières informations, le Paris SG n'a pas encore renoncé à s'attacher les services de Dele Alli pour la saison. Mais le président de Tottenham, Daniel Levy, ne veut pas perdre son joueur même sous la forme d'un prêt. En tout cas, l'arrivée de Moise Kean va sceller le prêt d'Arnaud Kalimuendo à Lens. Le jeune attaquant devrait aller s'aguerrir dans le Nord. Le club artésien pourrait disposer d'une option d'achat dans ce deal. Barré par la concurrence de Keylor Navas et Sergio Rico, Garissone Innocent s'est lui envolé, également sous la forme d'un prêt, du côté du Stade Malherbe de Caen. Les deux clubs ont officialisé le transfert, les pensionnaires de Ligue 2 disposent d'une option d'achat.

Décidément le mercato en Ligue 1 est très animé ! Et l'Olympique de Marseille s'apprête à perdre un de ses cadres. En effet, Bouna Sarr prend la direction du Bayern Munich. Le Franco-Guinéen a tapé dans l'œil des recruteurs bavarois qui veulent en faire la doublure de Benjamin Pavard au poste de latéral droit. Le défenseur devrait quitter la Canebière contre un chèque de 10 M€. De son côté, le Stade Rennais n'en a pas terminé avec son mercato ambitieux. Pour se renforcer en attaque, les Bretons vont claquer 26 M€ sur Jérémy Doku qui évolue avec le club belge d'Anderlecht. Considéré comme l'un des plus grands espoirs de Jupiler League, ce serait un sacré coup réalisé par les Rouge et Noir. Enfin, l'Olympique Lyonnais a annoncé officiellement par la voix de son président, Jean-Michel Aulas, que Houssem Aouar et Memphis Depay allaient rester une saison de plus. Le boss de l'OL avait fixé la date butoir de ce samedi pour un départ. Ils participeront d'ailleurs à l'Olympico de ce soir face à l'OM.

À l'étranger :

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain en fin de saison dernière, Edinson Cavani est sur le point de se trouver un point de chute ! En effet, El Matador devrait s'engager pour les deux prochaines saisons avec Manchester United. Le joueur est attendu dans le Nord de l'Angleterre pour y passer sa visite médicale. L'Uruguayen viendrait apporter toute son expérience à une jeune attaque des Red Devils. Des nouvelles d'Eric Maxim Choupo-Moting. Lui aussi libre depuis après son aventure parisienne, le Camerounais pourrait rebondir au Bayern Munich ! Les contacts avec le champion d'Allemagne et d'Europe sont ainsi bien avancés, et tout porte à croire qu'il deviendra Bavarois dans les prochains jours. Le club de Bavière serait également sur les rangs pour s'attacher les services de Marc Roca. Relégué la saison dernière avec l'Espanyol Barcelone, le milieu de terrain devrait rejoindre la Bundesliga contre un chèque de 15 M€. Enfin, Timoué Bakayoko ne devrait pas rejoindre le PSG. Le joueur de Chelsea est proche du Napoli où Gennaro Gattuso a fait le forcing pour le recruter. Les Blues et l'équipe italienne ont trouvé un accord pour un prêt d'un an sans option d'achat de l'international français.

Les officiels :

Liverpool a laissé filer l'une de ses pépites ! En effet, Rhian Brewster (20 ans) s'est engagé en faveur de Sheffield United pour 26 M€. Les Reds ont également ajouté un pourcentage à la revente et une clause privilégiée de rachat. De retour à Leicester après son prêt à Monaco, Adrien Silva n'est pas resté longtemps chez les Foxes. Le Portugais s'est engagé pour deux saisons à la Sampdoria en Serie A. Dans les tuyaux depuis quelque temps déjà, Andrea Pereira est officiellement un joueur de la Lazio. Il a été cédé sous la forme d'un prêt par Manchester United. En revanche, Sébastien Corchia n'est plus un joueur de Séville. Le joueur et le club andalou ont convenu d'une rupture de contrat à l'amiable alors que le natif de Noisy-le-Sec avait encore une année à honorer. Alors qu'il était pisté par le Stade Rennais, Juan Foyth s'est finalement engagé avec Villarreal. Les Spurs ont prêté leur défenseur argentin pour la saison. Le Stade Rennais, d'ailleurs, a fait coup-double ces dernières heures. Le club breton s'est fait prêter deux joueurs en provenance de Serie A. Ainsi, Dalbert a débarqué de l'Inter et Daniele Rugani de la Juventus. À Monaco, le dégraissage se poursuit. Le club du Rocher a annoncé le prêt avec option d'achat de Jorge dans le club suisse du FC Bâle. Enfin, Diogo Dalot débarque à l'AC Milan. En échec à Manchester United, le Portugais va tenter de se relancer avec les Rossoneri cette saison. Ibrahima Diallo a quitté Brest pour prendre la direction de Southampton. Il s'engage pour quatre ans avec les Saints. Et puis, Le jeune latéral gauche d'Angers, Rayan Aït Nouri (19 ans) part du SCO et va en Angleterre, du côté de Wolverhampton. Il est prêté cette saison avec option d'achat.