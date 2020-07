Arsenal-Manchester City : les compos de la demi-finale de FA Cup !

On dispute les demi-finales de l'Emirates FA Cup à Wembley ce week-end ! En guise de premier choc, des retrouvailles entre Mikel Arteta, coach d'Arsenal, et Pep Guardiola, son homologue de Manchester City ! Le manager des Gunners était l'adjoint de Guardiola de 2016 à 2019 chez les Citizens, avant de prendre les rênes du club londonien, au départ d'Unai Emery le 20 décembre 2019. Mikel Arteta joue gros puisque les Gunners ne sont que 9es de Premier League à deux journées du terme de la saison et pourraient bien avoir besoin d'un succès dans cette coupe pour être européens l'année prochaine.

De son côté, tenant de la Cup, Manchester City a pour objectif de réaliser le doublé Coupe de la Ligue-Coupe d'Angleterre. Vainqueurs de la Carabao Cup aux dépens d'Aston Villa le 1er mars (2-1), les Citizens ont laissé leur titre de champion à Liverpool cette saison. La FA Cup est donc un objectif réel, avant de disputer le huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid (le 7 août, à Manchester ; vainqueurs à l'aller 2-1). Pour tenter de rejoindre la vainqueur de la rencontre Manchester United-Chelsea (dimanche, 19h), Mikel Arteta propose un 3-4-3 avec Martinez dans les buts.

De gauche à droite, la défense sera composée de Tierney, Mustafi et Luiz. Au milieu, Bellerin, Ceballos, Xhaka et Maitland-Niles seront en charge de l'animation. Enfin, c'est le trio Pepe, Lacazette, Aubameyang qui devra faire la différence en attaque. De son côté, Manchester City s'appuiera sur un 4-3-3 avec le Brésilien Ederson dans les buts. En défense, Pep Guardiola va miser sur un mélange d'expérience et de jeunesse avec la charnière Laporte, Garcia. Mendy animera le couloir gauche et Walker le droit. David Silva, Gundogan, De Bruyne sont alignés au milieu de terrain et enfin Sterling, Jesus et Riyad Mahrez seront en charge du secteur offensif.

Les compositions d'équipes :

Le XI d'Arsenal : Martinez - Tierney, Mustafi, Luiz - Bellerin, Ceballos, Xhaka, Maitland-Niles - Pepe, Lacazette, Aubameyang

Le XI de Manchester City : Ederson - Walker, Garcia, Laporte, Mendy - Gundogan, De Bruyne, David Silva (C) - Sterling, Jesus, Mahrez