Real Madrid : le PSG débarque pour Lucas Vazquez !

Dans le foot, ça va très vite. Surtout dans les plus gros clubs européens. S'il y a un joueur qui en est conscient plus qu'un autre, c'est bien Lucas Vazquez. Le canterano madrilène, très souvent laissé au placard la saison dernière, connaît un regain de forme pour le moins impressionnant (33 matchs, 2 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues). Profitant des soucis physiques de Dani Carvajal et d'Alvaro Odriozola, qui n'a de toute manière jamais vraiment convaincu, il s'est reconverti en latéral droit de qualité. Son apport offensif est précieux pour l'écurie de Zinedine Zidane, et défensivement, il n'affiche aucune lacune particulière malgré sa nature de joueur offensif.

Autant dire qu'il est devenu un joueur indispensable pour le tacticien français, et que Dani Carvajal, aussi bon soit-il, n'est pas assuré de reprendre sa place une fois revenu de blessure. Du moins, il devra batailler. Seulement, la belle histoire qui lie le Galicien au Real Madrid pourrait très rapidement se conclure, et il se pourrait bien que l'ailier soit en train de disputer ses dernières rencontres sous la tunique blanche.

Le cas Vazquez fait jaser à Madrid

Son contrat expire en juin, et aucun accord pour une prolongation n'a été trouvé. Dernièrement, on parlait même de lui pour le Bayern Munich. Ce matin, AS confirme l'intérêt bavarois, mais annonce que le Paris Saint-Germain s'est ajouté à la liste des prétendants. Deux ans après avoir réussi à recruter Keylor Navas contre seulement 15 M€, le club de la capitale va-t-il enrôler un autre Merengue sans se saigner ?

Le cas Vazquez interpelle en tout cas du côté de la capitale espagnole, tant chez les joueurs que chez les journalistes. « Vous comptez prolonger Lucas Vazquez aujourd'hui ? », se demande Marca après la nouvelle belle prestation de l'Espagnol lors du Clasico. « Santiago Bernabéu (président historique du Real Madrid, NDLR) l'aurait prolongé à la mi-temps après son choc avec Busquets », rajoute le média.

Un son de cloche que l'on peut entendre un peu partout à Madrid, où les supporters apprécient particulièrement ce profil de joueur formé à la maison, fidèle, qui ne fait pas de bruit et, surtout, qui est performant quand on fait appel à lui. À l'image de Nacho Fernandez également par exemple. Un départ serait difficile à encaisser pour Zinedine Zidane, qui perdrait donc un joueur polyvalent et fiable. Et nul doute que Vazquez sera un joli coup pour bien des clubs en Europe s'il ne signe pas de nouveau contrat d'ici la fin du sixième mois de l'année...