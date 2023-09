Toulouse : Zakaria Aboukhlal va être opéré

Pour son entrée en lice en Ligue Europa, Toulouse a certes ramené un bon résultat de Belgique en accrochant l’Union Saint-Gilloise (1-1) mais a perdu sur blessure Zakaria Aboukhlal. L’international marocain (21 sélections, 3 buts) est sorti en fin de première période face au pensionnaire de Jupiler Pro League et le Téfécé a, dans la foulée, annoncé une période d’indisponibilité de plusieurs semaines. En marge du match perdu face à Lens comptant pour la 6e journée de Ligue 1, son entraîneur Carles Martinez Novell a informé que le joueur de 23 allait passer sur le billard dans la semaine. À en croire les propos tenus par le technicien espagnol, l’ailier toulousain pourrait manquer la majeure partie de la saison.

«Les docteurs devraient expliquer exactement la nature de sa blessure mais il va se faire opérer cette semaine. Le club expliquera mieux la nature de la blessure de Zakaria (Aboukhlal ndlr) cette semaine. Mais effectivement, il a une blessure difficile. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Depuis Lens, je veux dire qu’on lui souhaite tout le meilleur et qu’il se remette au plus vite. Il faut avancer, qu’il revienne le plus vite. C’est un autre souci pour nous, mais on doit continuer», a-t-il déclaré devant la presse. Zakaria Aboukhlal voit également la CAN 2023 s’éloigner à grand pas…