Bundesliga : la ligue allemande jette l’éponge avec les investisseurs étrangers

En Allemagne, ce mercredi 21 février 2024 était une date plus qu’attendue par tous les supporters de football allemand. Voilà maintenant plusieurs semaines que les travées de différents stades du pays grondent. Plusieurs rencontres avaient été interrompues par des jets de balles de tennis ou de pièces en chocolat après que les 36 clubs des deux divisions avaient voté en faveur de l’ouverture de négociations avec un investisseur potentiel étranger : «Le comité de direction a décidé à l’unanimité lors de sa réunion à Francfort, de ne pas poursuivre le processus de conclusion d’un partenariat de commercialisation avec des investisseurs étrangers. Une poursuite satisfaisante du processus ne semble plus possible au vu des développements actuels», a affirmé le porte-parole et président du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, dans le communiqué.

«Même s’il y a une grande majorité en faveur de la nécessité entrepreneuriale du partenariat stratégique : le football professionnel allemand se trouve au milieu d’une épreuve de force qui provoque de grands débats non seulement au sein de l’association de la ligue entre les clubs, mais aussi au sein des clubs entre les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants de clubs, les organes de surveillance, les assemblées générales et les communautés de supporters, débats qui mettent en danger avec une véhémence croissante le déroulement des matches et donc l’intégrité de la compétition», a-t-il poursuivi. A voir si le dossier est officiellement clos ou officieusement reporté.