La Juventus raconte le départ surprise de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a quitté la Juventus pour revenir à Manchester United. 12 ans après avoir quitté Old Trafford, le Portugais revient par la grande porte et boucler la boucle avec les Red Devils. C'est ici qu'il a commencé à écrire sa légende, remportant sa première Ligue des Champions et son premier Ballon d'Or. Il a pourtant bien failli rejoindre le voisin Manchester City et l'histoire aurait été bien différente. Seulement, la Vieille Dame exigeait tout de même une indemnité de transfert et l'a obtenu autour d'un accord estimé à 15 M€, plus 8 M€ de bonus. Curieusement mais comme ce fut également le cas avec la mutation manquée de Mbappé vers le Real Madrid, le transfert s'est effectué dans les dernières heures du mercato, le 28 août. Une donnée qui a été compliquée à gérer pour la Juventus notamment.

C'est ce qu'a expliqué le directeur sportif turinois Federico Cherubini dans un long entretien accordé à Tuttosport ce vendredi. «Dans la semaine avant le match contre l'Udinese (le 22 août), nous avons eu des signaux clairs mais là, nous avions réalisé qu'il y avait la possibilité de le garder. Ronaldo a été très direct dans sa volonté et certaines décisions ne sont pas négociables. Après tout, cela n'aurait pas été approprié pour nous. Le club est plus important que tout et le restera toujours, au-delà des joueurs. Il fallait donc simplement se concentrer sur l'avenir et ne pas retenir Cristiano», déplore le dirigeant, qui a donc dû obtenir des solutions en quelques jours seulement, à savoir trouver une porte de sortie, et elles n'étaient pas nombreuses, à l'attaquant, et faire venir un renfort fiable à ce poste.

Cherubini n'a pas apprécié le timing du transfert

«À ce stade, le choix auquel nous étions confrontés n'était pas : "Comment remplacer Ronaldo ?". Non, c'était : "Ronaldo s'en va, il faut penser et anticiper le futur". On aurait dû le faire de toute façon à la fin de saison, quand son contrat aurait expiré (le contrat de CR7 à la Juve se terminait en juin 2022). Nous avons avancé en ce sens. » Le choix du club piémontais s'est porté sur Moise Kean. Ce dernier sortait d'un prêt convaincant au PSG, et Everton ne comptait plus sur lui. «Avec le départ de Ronaldo, un cycle s'est terminé, mais un autre s'est ouvert. On a anticipé l'avenir d'un an, on n'a pas remplacé Cristiano par Kean. Personne ne peut le remplacer. Nous avons voulu donner un signal en ramenant à la maison un garçon qui est sorti d'ici. L'objectif est qu'il devienne un exemple pour tous les jeunes ici.»

Cherubini raconte tout de même que le départ de la star portugaise n'est pas du tout prévu initialement et peste contre le timing de ce transfert. «Je ne veux pas être hypocrite. Gérer l'affaire Ronaldo le 28 août n'était pas agréable. Si cela s'était passé un mois plus tôt, ça aurait été mieux pour tout le monde. À trois jours du marché des transferts, le risque était qu'un joueur comme Kean ne soit pas disponible. On nous accuse de ne pas avoir été prêts à remplacer Cristiano, mais il y a des moments où on ne peut pas gérer ça. Tous les joueurs n'attendent pas le 31 août pour savoir si Ronaldo part ou reste.» Résultat, il a fallu négocier en urgence avec les deux clubs de Manchester, pas une mince affaire lorsque que l'on connaît les exigences du joueur.

Négocier en urgence

«Pour Manchester City, il n'y avait pas de possibilité (City proposait un transfert gratuit), alors que United se comportait différemment. Chacun a ses propres intérêts. Ils se sont comportés comme des clubs traditionnels. Il nous fallait agir en pensant au bien du club avant tout. On ne pouvait pas forcer quelqu'un à rester dans un contexte dans lequel il ne se reconnaissait plus», conclut le DS italien, qui a donc opté pour un rajeunissement anticipé de l'effectif. Car outre Moise Kean (21 ans), la Juventus a fait venir Manuel Locatelli (23 ans) ou encore l'inexpérimenté brésilien Kaio Jorge (19 ans). Après trois saisons en compagnie de Cristiano Ronaldo qui aura tout de même marqué plus de 100 buts, une page se tourne, même si ce n'était pas forcement prévu. Il s'agit d'en écrire une nouvelle.