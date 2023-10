MU : Erik ten Hag n’a pas décidé pour Antony

Accusé d’avoir agressé son ancienne compagne et d’autres femmes, Antony était mis à l’écart par Manchester United. Mais le Brésilien a pourtant finalement repris l’entraînement à Carrington comme l’a annoncé le club vendredi via un communiqué. Pour que l’attaquant de 23 ans puisse de nouveau s’entraîner, The Daily Mail racontait qu’une réunion cruciale entre certains dirigeants mancuniens et l’équipe féminine a été tenue pour mettre les choses au clair.

Mais Antony n’est toujours pas tiré d’affaire. En conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions contre Galatasaray, Erik ten Hag, le manager des Red Devils a semé le doute sur la présence d’Antony dans le groupe. «Antony a coopéré pleinement, il n’est pas inculpé, donc Antony sera pris en considération. Mais hier, c’était la première fois qu’il reprenait l’entraînement de l’équipe. Nous avons un dernier entraînement, puis nous prendrons une décision», a-t-il indiqué.