Lewandowski n'imagine pas Mbappé et Haaland au niveau de Messi et CR7

Après plus d'une décennie où Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'auront même pas laissé une miette à leur concurrent, la nouvelle génération emmenée par Kylian Mbappé et Erling Haaland émerge au plus haut niveau. Les deux jeunes attaquants sont souvent considérés comme les futures grandes stars du football de la prochaine décennie. Au point d'atteindre le niveau de LM10 et CR7 ? Pas pour Robert Lewandowski qui estime que le Portugais et l'Argentin sont intouchables.

«Mbappé et Haaland ? Ils ont les capacités d'incarner l'après Messi-Ronaldo. Mais qui sait si dans les deux ou trois ans qui viennent, d'autres jeunes attaquants ne vont pas se révéler à leur tour ? Je ne peux pas imaginer un instant qu'ils vont dominer le football international comme l'ont fait Lionel Messi et Cristiano Ronaldo depuis douze ans. Ces deux-là ont tellement écrasé l'histoire en raflant tous les trophées possibles. Dans les dix prochaines années, je pense qu'il y aura plusieurs joueurs qui se disputeront le rôle de meilleur joueur au monde», a-t-il confié lors d'un entretien pour France Football.