Gareth Bale précise pour son retour à Madrid

Revenu à Tottenham après de longs mois de galère au réal Madrid, Gareth Bale (31 ans) ne prolongera pas son prêt chez les Spurs. Mais après avoir annoncé son intention de rentrer en Espagne, l’ailier gallois a tenu à apporter quelques précisions sur son « come-back » dans la capitale espagnole.

« Le Real Madrid est mon club. La raison pour laquelle je suis parti, c’est parce que je voulais jouer, retrouver ma condition physique et profiter de mon jeu. Quand l’été viendra, je serai de retour. Ensuite, je m’assiérai avec mon agent et nous déciderons. Bien sûr que je veux continuer à jouer, mais des choses pourraient changer la donne. Le football, ce n’est pas seulement ce que vous voulez. Je me concentre sur la fin de la saison. Je n’ai pas besoin de me soucier d’autre chose. Après l’Euro et les vacances, je m’assiérai avec mon agent et j’espère qu’on trouvera une solution », a-t-il déclaré à The Athletic.