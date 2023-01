Atlético : Rodrigo De Paul plus que jamais sur le départ

Fraîchement champion du monde avec l’Argentine, le milieu Rodrigo De Paul (28 ans) ne semble plus en odeur de sainteté du côté de l’Atlético de Madrid selon les informations du quotidien espagnol Marca. Un plan serait même en cours de développement pour tenter de le vendre durant ce mois de janvier. Entre la polémique de son escapade à Miami, les entraînements manqués, les sanctions prises, l’Argentin entretient une relation très houleuse avec sa direction et ses supporters. Son retour de la Coupe du Monde n’a pas non plus plu. Après ses longues réjouissances, il est arrivé blessé et a raté plusieurs matchs, le dernier à Oviedo où ont joué ses compatriotes Correa et Molina, ce dernier titulaire.

Ses performances irrégulières en tant que rojiblanco n’ont pas empêché De Paul de maintenir une bonne cote en Italie, où il a explosé sous le maillot de l’Udinese. Des équipes comme la Juventus et Milan qui le suivent de près, mais le manque d’argent dont souffre la Serie A rend la probabilité d’une offre assez difficile dans ce marché hivernal. A voir désormais si la réconciliation est possible ou si un départ est inéluctable pour le joueur de 28 ans.

