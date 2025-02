Le Stade de Reims poursuit sa terrible descente aux enfers !

Rien ne va plus au Stade de Reims. Si les hommes de Samba Diawara, nommé entraîneur de la formation champenoise après le limogeage de Luka Elsner, peuvent encore espérer sauver leur saison avec la Coupe de France - ils affronteront Angers pour une place dans le dernier carré - leur dynamique dans l’élite du football français est tout simplement cauchemardesque. Ainsi, depuis le 10 novembre dernier et une victoire contre Le Havre (3-0), les pensionnaires du stade Auguste-Delaune ont enchaîné déconvenue sur déconvenue (5 nuls, 5 défaites).

La suite après cette publicité

Reims n’a plus gagné en Ligue 1 depuis 3 mois…

Dimanche, sur la pelouse du Groupama Stadium, les coéquipiers du jeune Valentin Atangana ont malheureusement confirmé cette terrible tendance. En crise et dépassé dans tous les secteurs, le Stade de Reims a logiquement subi la loi d’un OL revigoré par l’arrivée récente de Paulo Fonseca. Score final ? 4-0 et un nouveau cinglant revers qui relègue les Rouge et blanc à la 14e place du classement. Malgré un début de saison encourageant (4 victoires, 2 nuls et 1 défaite après 7 journées), les Champenois vivent depuis un impressionnant trou d’air.

Peu inspiré offensivement (26 buts marqués) et très fragile défensivement (33 buts encaissés), Reims inquiète plus que jamais et se retrouve aujourd’hui avec un petit matelas de 4 points sur l’AS Saint-Etienne, 16e et barragiste. Dans une spirale infernale, le club présidé par Jean-Pierre Caillot ne semble surtout pas trouver la bonne recette, et ce malgré l’éviction de Luka Elsner, remplacé au pied levé par Samba Diawara. Pour ne rien arranger, la formation champenoise s’est considérablement affaiblie lors du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

La peur s’empare du groupe, l’effet Diawara se fait attendre

Transférés à Wolverhampton, les piliers Emmanuel Agbadou (20M€) et Marshall Munetsi (18M€) ont ainsi quitté un navire à la dérive. Deux pertes de taille renforçant l’inquiétude générale. «L’addition est salée, mais elle reflète la qualité de notre prestation. C’est un mélange de pas mal de choses, mais je pense que l’on a manqué d’ambition. À 2-0, il n’y avait plus de match. On ne se crée pas d’occasions, et quand c’est comme ça, on doit avoir la présence d’esprit de ne plus concéder. Ce match doit nous servir de leçon», regrettait le coach rémois après la nouvelle déroute subie à Décines.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Lyon 33 21 +10 9 6 6 36 26 14 Reims 22 21 -7 5 7 9 26 33

«En première mi-temps, on s’attendait à subir une grosse pression, pour moi, elle n’a pas eu lieu. On a joué avec la peur au ventre, on n’a pas osé aligner les passes, ni se projeter, et quand on a peu de velléités offensives, l’adversaire le sent et cherche à t’acculer dans ton camp», ajoutait finalement le technicien de 46 ans. Dos au mur, le Stade de Reims va, quoi qu’il en soit, devoir rapidement relever la tête, au risque de vivre une fin de saison plus que jamais angoissante. Une mission rédemption qui débutera, le week-end prochain, lors de la réception du SCO d’Angers dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1…