Cristiano Ronaldo ne rejouera plus avec Al Nassr cette saison

Le week-end dernier, Al Nassr a officiellement perdu l’occasion de remporter la Saudi Pro League. Dauphin d’Al Ittihad, la formation emmenée par Cristiano Ronaldo n’a jamais su refaire son retard et a donc réalisé une saison blanche. La star portugaise termine donc sa saison en Arabie Saoudite avec 14 buts et 2 passes décisives en 16 matches.

Et CR7 ne rejouera plus de la saison. En effet, alors qu’Al Nassr jouera son dernier match de championnat ce mercredi soir, Cristiano Ronaldo n’a pas été convoqué. Selon la presse saoudienne, il est légèrement touché et n’a pas participé aux deux dernières séances d’entraînements. Il souhaite se préserver pour la sélection alors qu’il vient d’être convoqué par Roberto Martinez pour les prochains matches du Portugal.

