AC Milan : la nouvelle vie de Zlatan Ibrahimović tourne au calvaire

Voilà ce que l’on appelle une chute très rapide. Il y a un an, la direction milanaise décidait de prolonger son entraîneur, Stefano Pioli, jusqu’en juin 2025. Grand artisan du Scudetto de 2022 et du retour en demi-finale de Ligue des Champions en 2023, le natif de Parme ne s’attendait sûrement pas à voir son royaume rossonero s’effondre aussi rapidement. À date de décembre 2023, le tacticien italien est plus que jamais sur la sellette en raison d’un début de saison décevant, marqué par une faible 3ème place de Serie A (loin derrière l’Inter et la Juventus) et une élimination dans les phases de groupes de la C1. Les réunions s’enchaînent d’ailleurs au sein du club depuis le match nul (2-2) contre la Salernitana et s’il devrait bien rester encore un peu à la tête du club lombard, son départ de l’AC Milan l’été prochain ne fait plus de doute en interne. Plusieurs noms comme Antonio Conte, Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano ou encore Thiago Motta circulent déjà dans la presse italienne. Mais derrière cette crise, un homme, récemment revenu à Milan, aura son mot à dire et ce n’est autre que Zlatan Ibrahimović.

Si l’AC Milan a bataillé longtemps pour le convaincre d’un retour dans l’organigramme du Diavola, Zlatan Ibrahimovic n’aurait probablement pas imaginé se retrouver aussi rapidement dans une tempête sportive similaire - même dans le pire de ses scénarios. Le 11 décembre dernier, les Rossoneri annonçaient, via un grand communiqué, l’officialisation de la prise de fonction du Suédois dans les bureaux milanais : «RedBird Capital Partners a annoncé aujourd’hui la nomination de Zlatan Ibrahimović en tant qu’Operating Partner pour son portefeuille d’investissements dans les secteurs du sport, des médias et du divertissement. À ce titre, il sera également conseiller principal auprès de l’actionnariat et de la direction de l’AC Milan», pouvait-on lire. Moins de 15 jours plus tard, l’ancien buteur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone doit déjà encaisser la première crise sportive en étant directement impliqué dans les grands choix sportifs à venir.

Un énorme poids sur l’avenir !

En très peu de temps, Zlatan Ibrahimović est passé de l’euphorie d’un troisième mandat avec les Rossoneri, cette fois sous de nouvelles formes, à un état de crise évident et décidément compliqué à gérer. D’après ce que l’on peut constater sur ses premiers jours dans les bureaux, le Suédois a fait volontairement profil bas. Ce qui a également été apprécié par le club lombard. Pas de déplacement à Newcastle pour ne pas mettre davantage de pression sur l’équipe, une réunion de crise nécessaire organisée à Milanello pour se présenter officiellement sous son nouveau costume et puis sa première apparition dans un match officiel à Salerne à côté de Giorgio Furlani… Ces derniers jours, c’est en toute logique que Zlatan s’est immédiatement retrouvé dans la tempête impliquant l’avenir de Stefano Pioli. Il est difficile de savoir exactement à quel point il a été décisionnaire dans la phase de réflexion qui a traversé le cœur du club samedi sur le sort de l’entraîneur. Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, il se pourrait que la légende suédoise ait donné le conseil de ne pas prendre de décisions drastiques afin de laisser une marge de manœuvre à un coach qu’il connaît parfaitement.

De manière générale, le sentiment prédominant chez les Rossoneri est que l’avis d’Ibra aura un certain poids aux yeux des propriétaires et notamment de Gerry Cardinale. Pour rappel, il ne possède pas un rôle délibératif, mais seulement consultatif. Un consultant, expressément recherché par la nouvelle direction milanaise, qui influencera beaucoup en interne, mais ne pourra pas décider. La situation est donc délicate aussi pour Zlatan qui doit agir sur demande d’une propriété et d’une direction qui ne l’ont pas officiellement nommé directeur sportif ou président. Le Suédois de 42 ans doit étudier et comprendre ce nouveau rôle multifonction. Habituellement, en période de crise, Zlatan Ibrahimović aurait trouvé les mots juste pour ressouder ses coéquipiers, aurait marqué de nombreux buts pour montrer l’exemple et aurait enchaîné les sorties médiatiques en zone mixte ou en conférence de presse après les rencontres disputées. Mais aujourd’hui, il n’est plus joueur. En ce sens, il devra donc beaucoup observer, car le club compte l’impliquer dans pratiquement tous les domaines en qualité d’«Operating Partner». Zlatan n’imaginait probablement pas que son retour serait aussi turbulent…