AS Rome-Feyenoord : les compositions de la finale sont tombées

Grande première ce mercredi soir à Tirana, qui accueille la finale de la Ligue Europa Conférence entre l'AS Rome et le Feyenoord Rotterdam, tombeur de l'OM en demi-finale, à partir de 21h (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les deux équipes vont ainsi se disputer le premier trophée de cette nouvelle compétition.

La suite après cette publicité

José Mourinho dispose d'un groupe au complet pour refermer cette saison et décrocher encore un titre continental. L'entraîneur portugais choisit un 3-4-2-1 avec Abraham en pointe, devant Zaniolo et Pellegrini. Oliveira est sur le banc et laisse le double pivot à Mkhitaryan et Cristante. Karsdorp et Zalewski occuperont les couloirs. En face, Arne Slot mise sur la continuité et aligne la même équipe qu'à Marseille à l'exception de Bijlow, qui retrouve le but. À savoir un 4-3-3 avec notamment Til, Aurnes et Kokcu derrière le trio Nelson, Dessers, Sinisterra.

Les compositions :

AS Rome : Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Zalewski - Zaniolo, Pellegrini - Abraham

Feyenoord : Bijlow - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Til, Aursnes, Kokcu - Nelson, Dessers, Sinisterra