Gerard Piqué propose une nouvelle règle pour le football

Gerard Piqué est devenu le spécialiste pour proposer des innovations dans le sport. C’est lui qui a impulsé le nouveau format de la célèbre Coupe Davis (qui a depuis été changé) et c’est lui qui a créé la fameuse Kings League. Dans un entretien accordé sur le podcast d’Iker Casillas, l’ancienne gloire du FC Barcelone s’est cette fois-ci attaquée au 0-0 dans le football. Et voici la nouvelle règle qu’il propose.

« Je suis un passionné de football. Si vous le regardez d’un point de vue global, il y a de plus en plus de compétitions, de plus en plus de matchs, chaque organisation cherche son propre intérêt, pour gagner plus, vous devez jouer plus… jouer plus signifie que les matchs ont moins de niveau, plus de joueurs fatigués, moins de niveau de football. Je pense que nous devons changer les choses, le football doit être un divertissement, car il finira par être ennuyeux, afin d’attirer les nouvelles générations qui disposent de tant de plateformes de divertissement. L’objectif est de savoir ce qui vous divertit, il ne faut pas que vous alliez au stade, que vous dépensiez 70, 80, 90, 100 euros et que le match se termine sur un score de 0-0. Proposition stupide : fin du match 0-0, zéro point pour les deux équipes. Les matchs seraient ouverts à la 70ème minute », a-t-il déclaré. Avis aux amateurs…