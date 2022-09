Le foot français en plein cataclysme, Chelsea va jouer un mauvais tour à Liverpool pour Jude Bellingham

La suite après cette publicité

Le football français en pleine crise

Comme l’écrit si bien Le Parisien ce matin, «Le foot français est dans la tourmente». En premier lieu, l’affaire Hamraoui, L'Équipe donne quelques précisions sur l'agression de la joueuse du PSG ce matin. L'analyse de l’ordinateur portable d’Aminata Diallo a révélé que quelques jours avant l'agression d'Hamraoui, Diallo aurait fait une recherche de «cocktail de médicaments dangereux» sur un moteur de recherche internet, et une autre encore plus troublante la veille de l'attaque: «casser une rotule». Elle a été placée en détention provisoire. Puis il y a le scandale Pogba, on devrait en savoir un peu plus dans les prochaines heures car Mathias va être reçu par un juge aujourd’hui. Mais ce qui vous a le plus interpellé, hier, ce sont les révélations sur la Fédération Française de Football. Le Parisien s’est aussi penché sur le sujet ce matin. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, a lancé un audit pour faire la lumière sur les révélations du magazine So Foot, et celles du journaliste Romain Molina. Les deux enquêtes accusent la fédération d’avoir étouffé plusieurs affaires d’abus et de harcèlements sexuels. Enfin, on peut ajouter à cela les résultats catastrophiques des clubs français dans les compétitions européennes. Plus que jamais les Pays-Bas sont prêts à dépasser la France à l’indice UEFA.

Jude Bellingham dans le viseur de Liverpool

Le milieu de 19 ans du Borussia Dortmund est dans le viseur des Reds, mais Chelsea serait prêt à lui mettre des bâtons dans les roues d’après The Sun. Todd Boehly a de grandes ambitions pour son club, et il ne va pas hésiter à casser sa tirelire. Dortmund a fixé le prix de Bellingham, ce sera 120 millions d’euros et ça ne fait pas peur à l’investisseur américain. Le staff londonien estime qu’il faut renouveler le milieu de terrain vieillissant. Surtout qu’ils ne sont pas à l'abri d’un départ de N'Golo Kanté l’été prochain.

Heung-Min Son sur le banc de touche

L'attaquant connaît un début de saison poussif, et ce n'est pas dans ses habitudes. On apprend en lisant le Daily Express qu’Heung-Min Son devrait être mis au repos pour la première fois en Premier League depuis plus de deux ans. Pour le journal, Antonio Conte a fait du Sud-Coréen son bouc émissaire de la reprise. Le coach italien n’est pas satisfait de son manque d’efficacité, surtout que l’année dernière il avait terminé meilleur buteur. Mais en conférence de presse, le tacticien a souhaité faire taire les critiques. Il estime juste que Son a besoin de repos après la dernière saison éprouvante qu’il a vécue : «Quand vous marquez beaucoup de buts, la saison suivante est plus difficile» a-t-il déclaré.