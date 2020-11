Barça : la demande osée de Luis Suarez qui a refroidi les dirigeants

Après plusieurs années de bons et loyaux services, ainsi que de nombreux buts marqués, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone l'été dernier. Et le nouvel entraîneur des Catalans, Ronald Koeman ne l'a pas retenu non plus. Désormais à l'Atlético de Madrid, l'Uruguayen espérait pourtant rester chez les Culés. Et Mundo Deportivo, qui cite TV3, explique que les dirigeants barcelonais auraient été refroidis par les demandes d'El Pistolero.

Ainsi, on apprend que Luis Suarez aurait demandé durant la saison dernière à obtenir un nouveau bail total de quatre ans. Ainsi, il comptait jouer pour les Blaugranas jusqu'à ses 37 ans. Une demande jugée irréaliste par le board du Barça, qui a donc tout mis en oeuvre pour qu'il s'en aille à un an de la fin de son contrat.