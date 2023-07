Man City boucle une étonnante vente à 23 M€

La suite après cette publicité

Si Manchester City s’identifie comme une formation très active sur le marché des transferts lorsqu’il s’agit des arrivées, la formation mancunienne prouve également qu’elle l’ait dans le sens des départs. Le cas le plus récent est celui de James Trafford. En effet, Sport mentionne ce jeudi que le champion d’Angleterre en titre a bouclé le transfert du jeune portier anglais.

Après avoir engagé des pourparlers plutôt dans la semaine, les Citizens se sont mis d’accord avec Burnley, tout juste promu en Premier League et coaché par Vincent Kompany, pour une opération avoisinant les 20 millions de livres (23,4 millions d’euros). Une somme qui peut apparaître surprenante sur le papier dans la mesure où le gardien de 20 ans n’a jamais joué avec les Skyblues cette saison mais qui peut se justifier au regard des prestations époustouflantes réalisées par le natif de Cockermouth avec les Three Lions à l’occasion de l’Euro U21 (5 clean sheets en autant de rencontres). Pour rappel, James Trafford et la sélection anglaise se sont qualifiés pour la finale du tournoi après leur victoire in extremis face à Israël (3-0).

À lire

La stratégie astucieuse de Manchester City pour remplir ses caisses