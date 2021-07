Le montant XXL dont a besoin le FC Barcelone pour prolonger Lionel Messi

Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone est dans un marasme financier inédit. Poussés contre les cordes par l'organisme de contrôle financier de la Liga, les dirigeants de l'écurie catalane ne peuvent même pas inscrire les recrues arrivées cet été, tout comme ils ne peuvent pas sceller la prolongation de Lionel Messi en l'état actuel. Et Javier Tebas, patron du championnat espagnol, a été très clair : les Barcelonais ne bénéficieront d'aucun traitement de faveur.

La suite après cette publicité

Prolonger la star argentine et inscrire les nouvelles recrues va donc nécessiter d'énormes sacrifices. Et pour cause, rien que pour pouvoir faire signer son nouveau contrat à La Pulga, il va falloir récolter au minimum 200 millions d'euros ! C'est ce qu'avance la Cadena COPE ce week-end, précisant que le club ne va pouvoir destiner que 25% de l'argent récupéré sur des transferts au salaire de l'Argentin, et ce même si ce dernier est prêt à faire de gros sacrifices financiers.

Le Barça est encore loin du compte

Là aussi, c'est le contrôle financier de la Liga qui fixe des limites très strictes pour s'assurer que les clubs, le Barça en l'occurrence, ne vivent pas au-dessus de leurs moyens. Pour offrir un contrat de 50 millions d'euros par an à Messi (soit environ 10 millions de moins que son salaire actuel), il faut donc sortir 200 millions du chapeau magique, alors que le plan initial de Joan Laporta était de continuer à le rémunérer même après sa retraite en étalant son salaire total sur plusieurs années, ce qui a aussi été refusé par la Liga.

Le président du FC Barcelone pensait probablement avoir fait le plus dur en convaincant l'Argentin de rester, mais finalement, le plus dur sera de trouver ces 200 millions d'euros. Car même si certains joueurs comme Junior Firpo ou Carles Aleñá ont déjà été vendus, ils n'ont rapporté que de petites sommes, et personne ne semble vraiment se bousculer au portillon pour les joueurs avec une valeur marchande plus élevée comme Antoine Griezmann ou Philippe Coutinho. Le Barça a du boulot...