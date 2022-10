Liga : le FC Barcelone leader provisoire à Valence grâce à Robert Lewandowski

Dans le cadre de la 12e journée de Liga, le FC Barcelone, déjà éliminé de la course aux 8es de la Ligue des champions, se déplaçait sur la pelouse de Valence. Deuxième du championnat, les Catalans devaient s'imposer à Mestalla pour revenir à égalité du Real Madrid, leader du championnat. Le club che, quant à lui, ne gagnait plus depuis trois rencontres et voulait profiter de la réception de Blaugranas en manque de confiance pour retrouver le goût du succès.

Mené par son trio Dembélé-Lewandowski-Fati, le Barça se créait quelques occasions en début de rencontre, notamment grâce à son attaquant espagnol, mis en échec par Mamardashvili (13e). Cinq minutes plus tard, Edinson Cavani devait quitter les siens sur blessure (18e), à moins d'un mois de la Coupe du monde. Fati croyait débloquer la marque mais sa position illicite au départ annulait le but (23e), avant que le buteur polonais ne trouve le poteau sur une belle tête dans la surface (44e).

Valence fait peur au Barça

Au retour des vestiaires, Lino trompait la vigilance de Baldé pour tromper Ter Stegen au second poteau, mais la main de Marcos André sur le centre obligeait l'arbitre, à l'aide de la VAR, de refuser une deuxième ouverture du score (52e). Dans la foulée, Fati ratait sa frappe du gauche et ne trouvait que le petit filet extérieur du portier géorgien (54e). Autre mauvaise nouvelle, cette fois côté Barcelone : en plus d'Eric Garcia, Jules Koundé sortait également en raison d'un pépin physique, ce qui pourrait chambouler les plans de Didier Deschamps...

En fin de rencontre, F. Torres ratait complètement le ballon devant le but sur l'excellent ballon de Pedri, suivi de Raphinha qui frappait au-dessus des buts, vides (86e). Il fallait attendre Lewandowski, au second poteau sur le centre de l'entrant brésilien, pour tromper la défense adverse et offrir la victoire aux siens (1-0, 90+3e). Avec cette victoire étriquée, le FC Barcelone prend provisoirement la place de leader du championnat devant le Real Madrid, qui recevra Gérone dimanche après-midi, tandis que Valence reste 10e.