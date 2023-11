OL-Metz : la réaction du sauveur Skelly Alvero

Ce dimanche, l’OL espérait enfin lancer sa saison par une victoire. Face à Metz, l’occasion était parfaite, surtout face à un concurrent direct pour le maintien. Mais Lyon a encore montré sa faiblesse du début de saison et n’a pu faire mieux qu’un match nul. Un homme a limité la casse ce dimanche : Skelly Alvero. L’ancien milieu de Sochaux a égalisé en fin de rencontre. Un soulagement comme il l’a confié au micro de Prime Video.

«C’était important de ressentir qu’on a tout un stade derrière nous, un club. Et même, il y a quelque chose qui s’est créé après les incidents de la semaine dernière. On n’en veut pas à l’OM, je ne pense pas que ça vient d’eux. On espère avancer tous ensemble. Mon rôle, je devais être plus offensif. J’ai essayé de donner le maximum. J’ai été récompensé. On sait que ça ne va pas être évident. On ne se trompe pas de combat, on prend match après match pour avoir la tête sur les épaules. Surtout en ce moment.»