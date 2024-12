Reims - Monaco : Yehvann Diouf pointe les nombreuses occasions manquées du match

Le match nul entre Reims et Monaco (0-0) aurait pu basculer à tout moment. En effet, les deux formations n’ont pas réussi à se départager au terme d’une rencontre marquée par de très nombreuses imprécisions et par un manque de réalisme chez les deux formations. Au micro de DAZN, le portier rémois Yehvann Diouf est revenu sur les nombreux ratés de la partie.

«On a eu des occasions, même des grosses occasions, notamment avec la barre. On aurait pu certes faire basculer le match de notre côté. Après, Monaco a également eu des situations et des occasions, donc des deux côtés tout aurait pu basculer. Mais on est tout de même content, c’est notre deuxième match d’affilée sans prendre de but. C’est quelque chose de positif, il faut continuer comme cela», a ainsi commenté le gardien. Pour rappel, le club champenois n’a cadré aucun de ses 8 tirs ce soir.