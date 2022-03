Manchester United : ça sent mauvais pour Mauricio Pochettino

Un mois de mars à oublier. Entre l'élimination face au Real Madrid en Ligue des Champions et deux défaites en Ligue 1 face à Nice et Monaco, le Paris Saint-Germain a vécu un mois terrible. Et même lors de leur victoire face à Bordeaux, quelques jours après la chute face aux Merengues, les Franciliens n'ont pas passé un agréable moment puisqu'ils ont été sifflés par le Parc des Princes. Une situation qui a de quoi donner des maux de tête à Mauricio Pochettino, qui ne trouve pas les solutions.

Un départ inéluctable

Ses joueurs n'y sont plus vraiment, en témoigne la prestation ratée sur le Rocher dimanche, et son vestiaire est au bord de l'implosion. Plusieurs éléments réfléchissent d'ailleurs à leur avenir. C'est aussi le cas de l'entraîneur argentin. Arrivé sur le banc parisien à l'hiver 2020 après le départ de Thomas Tuchel, Pochettino devait relancer la machine. Mais finalement, son bilan au PSG est loin d'être une réussite. L'année dernière, le club de la capitale a perdu le titre au profit du LOSC.

Cette saison, Paris devrait l'emporter. Mais les Parisiens sont sortis de la Ligue des Champions, eux qui ont pourtant Messi, Neymar et Mbappé dans leurs rangs. Déjà annoncé sur le départ l'été dernier, Pochettino, qui avait prolongé, était finalement resté. Cette fois-ci, le technicien qui touche un salaire de 1,1 M€ par mois a de fortes chances de s'en aller. Pour le limoger avec son staff avant la fin de son contrat en 2023, Paris devra débourser 20 millions d'euros d'après L'Equipe.

Pochettino garde MU en tête

Malgré cela, son sort semble donc scellé. Son avenir devrait s'écrire loin de Paris. En coulisses, le coach argentin rêve d'un retour en Premier League où il a connu de nombreux succès à Southampton et Tottenham. Il vise le banc de Manchester United, qui cherche un entraîneur pour relancer le club après cinq ans sans titre. Sky Sports explique que le coach du PSG figure dans la liste des techniciens appréciés par les Red Devils pour succéder à l'intérimaire Ralf Rangnick.

Une liste où on trouve aussi Julen Lopetegui et Luis Enrique. Mais les deux Espagnols seront difficiles à déloger et ne sont pas les premiers choix. Thomas Tuchel en était un mais les Mancuniens ne veulent pas prendre le risque d'avancer sur ce dossier pour être déçus au final si l'Allemand décidait de rester à Chelsea avec les nouveaux propriétaires. En revanche, la piste Erik ten Hag prend de plus en plus de poids au sein du club anglais. Le duel entre lui et Pochettino est lancé pour le banc de Man Utd.

Avantage Ten Hag

Selon The Sun, le Hollandais est d'ailleurs le grand favori aujourd'hui. La publication britannique explique que Manchester United a préparé des dossiers sur chacun des candidats, s'attardant notamment sur leurs antécédents. Et les dirigeants mancuniens, aidés par Ralf Rangnick, pensent que le coach de l'Ajax a toutes les qualités requises pour diriger MU durant les cinq prochaines années et ramener le club au sommet du foot anglais et européen.

Ils estiment également qu'il pourra attirer des joueurs et permettre à MU de conserver certains éléments sur le départ. L'idée serait de faire une annonce avant la fin de saison ou avant le mercato afin de pouvoir travailler sur le recrutement. Avant cela, il faudra s'entendre avec l'Ajax, puisque son contrat prend fin en 2023. Même chose pour Mauricio Pochettino, qui présente l'avantage de bien connaître la Premier League et qui a montré qu'il pouvait rivaliser avec de grands entraîneurs en Angleterre. Le coach du PSG garde toujours une bonne cote, mais il est devancé actuellement. Une mauvaise nouvelle pour Pochettino qui vit décidément un mois de mars noir.