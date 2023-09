Nantes-OM : la réaction de Jean-Charles Castelleto

Ce vendredi soir, l’Olympique de Marseille se déplaçait à Nantes dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Les Marseillais n’ont pu faire mieux que match nul (1-1), malgré un but marqué très tôt et une supériorité numérique durant près de 85 minutes. Jean-Charles Castelletto était assez content.

« C’est un match compliqué à dix très tôt, on n’a pas lâché. On a peut être mieux défendu à 4, c’est le mental de toute une équipe et on est récompensé », a expliqué Jean-Charles Castelletto au micro de Prime. Un bon résultat des Nantes ce vendredi soir contre un OM bien malheureux.