M'Bala Nzola 3 ans à La Spezia

Fin août, M'Bala Nzola (24 ans) nous racontait la folle montée de Spezia en Serie A. L'attaquant, prêté par Trapani, espérait pouvoir poursuivre l'aventure chez le promu, comme il nous l'avait confié.

C'est vraisemblablement chose faite. Selon nos informations, après avoir résilié avec son ancien club, il est tombé d'accord pour un contrat de 3 ans avec l'écurie transalpine et aura l'occasion de faire ses preuves au plus haut échelon du football italien après des passages en Serie C et en Serie B.