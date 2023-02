Newcastle : Anthony Gordon déjà ciblé par les autorités

La suite après cette publicité

Recrue phare du mercato hivernal de Newcastle, qu’il a rejoint pour un peu plus de 45 M€ en provenance d’Everton, Anthony Gordon fait déjà couler de l’encre dans le Tyne and Wear, mais pas encore pour ses performances sur le terrain. En effet, The Sun rapporte que le jeune anglais de 21 ans a été surpris au volant de son véhicule cette semaine, et ce malgré une suspension de permis.

Le quotidien britannique rapporte que l’international espoir anglais pourrait être visé par des poursuites, voire même par une peine d’emprisonnement allant jusqu’à 6 mois de prison. En attendant, Gordon pourrait effectuer ses débuts en Premier League avec les Magpies ce samedi face à West Ham (18h30). L’occasion de s’illustrer et de justifier le prix colossal de son transfert, deuxième plus gros achat de l’histoire du club derrière le Suédois Alexander Isak l’été dernier (70 M€).

