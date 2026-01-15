Menu Rechercher
Real Madrid : Kylian Mbappé incertain contre Monaco

Touché à un genou, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entraînement collectif, ce jeudi, avec le Real Madrid. Pour autant, le capitaine des Bleus, qui avait tenu à jouer la finale de la Supercoupe perdue face au Barça, ne devrait désormais prendre plus aucun risque.

Selon les dernières informations de L’Equipe, le buteur des Merengues ne devrait pas jouer contre Levante, ce samedi en Liga (14h). Outre cette rencontre, Mbappé pourrait également manquer la réception de Monaco, mardi prochain, en Ligue des Champions. Le quotidien précise toutefois que son nouvel entraîneur, Arbeloa, s’informera régulièrement de l’évolution de son état de forme pour, possiblement, le titulariser face à son club formateur.

