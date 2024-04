Ligue Europa Conférence : Emiliano Martinez a dégoûté le LOSC

Le LOSC est reparti de Birmingham avec une défaite 2-1 mais aussi des espoirs en vue du match retour à Lille le 18 avril prochain. Il aura fallu 84 minutes aux Dogues pour enfin battre Emiliano Martinez, impeccable hier soir à Villa Park. La tête et l’impressionnant timing de Bafodé Diakité ont fait mouche sur un corner de Cabella, et récompensent une prestation d’ensemble aboutie de la part du collectif lillois. Le défenseur aurait même pu s’offrir un doublé s’il avait remporté son face-à-face en première période (31e) face à la terreur de l’équipe de France.

«Je récupère et je la donne à Hakon (Haraldson). Il fixe et sur le coup, je ne sais pas s’il me voit ou pas. Quand il me la donne, j’ai plusieurs idées en tête et je choisis la mauvaise, regrettait l’ancien Toulousain après la rencontre. Je pense que je peux pousser et finir du pied droit ou piquer pied droit. Mauvaise décision…» Il a en effet pris l’option de conclure du gauche. L’Argentin s’est rappelé aux bons souvenirs du Qatar où il avait écœuré notamment Randal Kolo Muani, mais aussi perturbé Tchouameni et Coman durant la séance des tirs au but.

Face au LOSC, le gardien de 31 ans a encore été déterminant en réalisant 4 arrêts devant Zegrovha (20e), Diakité (31e), David (40e) et Gudmundsson (72e). 10 minutes plus tôt, le Suédois pensait enfin venir à bout du portier des Villans avec cette belle reprise mais il était signalé hors-jeu d’un petit cheveu (62e). Et quand il semblait battu, c’est sa défense qui l’a suppléé, comme sur ce tir d’André (83e) amenant le corner décisif de Cabella. « Emiliano a été fantastique, il nous a sauvé la mise », confirmait Unai Emery après la rencontre.

Lucas Chevalier n’avait pas tout à fait la même analyse. Le portier lillois regrettait surtout le manque de finition de ses partenaires. « Il a fait des bons arrêts, mais c’est à nous d’être plus francs devant le but, parce que si on le fait, il ne dégoûte personne. » « J’ai réussi à marquer, j’ai un peu vengé les Français » s’amusait Diakité. Dans un autre contexte, le LOSC aura l’occasion de rattraper son but de retard la semaine prochaine à Pierre-Mauroy. Un stade qui connaîtra le premier quart de finale européen de son histoire et qui devra mettre la pression sur "El Dibu" Martinez pour le faire flancher.