Real Madrid : la presse espagnole a choisi son camp entre Kylian Mbappé et Vinicius Jr !

C’est un sujet qui revient sur la table en permanence depuis l’arrivée du Français à Madrid : qui doit être le leader offensif de l’équipe de Carlo Ancelotti ? Sur la première partie de saison, l’opinion publique madrilène n’avait pas trop de doutes. C’était l’équipe de Vinicius Jr, qui avait déjà fait ses preuves sous le maillot blanc, et Kylian Mbappé allait devoir s’adapter. D’autant plus que le Bondynois n’était pas toujours convaincant lors de ses premiers mois avec le Real Madrid. Mais la donne est en train de changer…

La suite après cette publicité

Ces dernières semaines, il y a ainsi un changement d’opinion généralisé sur les deux hommes. Kylian Mbappé, auteur de buts décisifs ces derniers temps, a vu sa cote grimper en flèche. Tout le contraire du Brésilien, moins tranchant sur le terrain, avec une attitude qui déplait parfois et au cœur de rumeurs de départ vers l’Arabie saoudite. Ce lundi, de nombreux articles de presse indiquent même que Mbappé est meilleur lorsque son acolyte de l’attaque n’est pas sur la pelouse.

La suite après cette publicité

Mbappé, meilleur sans Vinicius

Il faut dire qu’une statistique interroge : sur les 20 buts inscrits par l’ancien du PSG en Liga, 10, soit la moitié, ont été inscrits lorsque le Brésilien n’était pas sur la pelouse. Conséquent, sachant que Vinicius Jr est rarement laissé sur la touche par Ancelotti. « Une question commence à se poser chez les supporters : Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius ? », s’interroge de son côté Marca. « Ils s’amusent plus sans Vinicius Jr. Le Brésilien a été remplaçant contre Villarreal et les attaquants ont bien plus profité sans lui, partageant le ballon et jouant comme un collectif », indique Sport, alors que la presse met encore en évidence la mauvaise entente entre le 9 et le 7 du Real Madrid sur la pelouse.

« Mbappé semblait plus libéré dans son jeu et le Real Madrid en profitait. En seconde période, Ancelotti a fait entrer Vinicius. Le Brésilien a généré du danger depuis l’aile gauche et avec lui sur le terrain, la vérité est que Mbappé a été très peu en vue, pour ne pas dire inexistant, dans cette zone du terrain. Et c’est là que surgit à nouveau la grande question, Mbappé joue-t-il mieux sans Vinicius à ses côtés ? C’est un débat qui dure depuis un certain temps et beaucoup pensent que c’est le cas, que le Français exploite au maximum son potentiel sans le Brésilien à ses côtés », indique Mundo Deportivo. Dimanche, le quotidien L’Equipe dévoilait d’ailleurs que Mbappé était agacé par la façon de jouer du Brésilien, qui ne le cherchait pas assez sur le terrain. Et ce qui semble désormais évident, c’est que s’il fallait choisir entre les deux, les médias espagnols n’auraient pas le moindre doute…