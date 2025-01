Coupe du Roi : Almeria étrille le Séville FC grâce à un triplé de Luis Suarez

Petite surprise dans ces 16es de finale de Copa del Rey, en attendant le déplacement du FC Barcelone à Barbastro. Leader de 2e division, Almeria a éliminé le Séville FC 4-1 ce samedi et file au tour suivant, au même titre que le Betis et qu’Osasuna, qualifiés un peu plus tôt dans la journée.

Global 48 Possession 52 60 Duels gagnés 40 81 Passes réussies 86

C’est pourtant le 14e de Liga qui a ouvert le score par l’intermédiaire de Romero (5e). La Unión a complètement inversé la tendance au terme d’une folle seconde période grâce à Marezi (49e) et un triplé de l’éphémère Marseillais Luis Suarez (55e, 78e, sp 90e+6). Elle verra les 8es de finale.