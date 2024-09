Real Madrid : Kylian Mbappé balance ses vérités sur ses débuts mitigés

Il aura peut-être fallu attendre un peu plus que prévu, mais on y est. Dimanche soir face au Betis, Kylian Mbappé a inscrit un doublé ; ses premiers buts avec les Merengues en Liga. Pour son plus grand bonheur, forcément, mais aussi pour celui d’un Bernabéu qui lui a réservé une énorme ovation quand il a été remplacé à quelques minutes de la fin du match. Et après la rencontre, le Bondynois est passé en zone mixte pour discuter avec les journalistes espagnols.

« C’est un grand moment, j’attendais de marquer dans ce stade mythique, le meilleur du monde. Mais l’important était la victoire, après Las Palmas c’était important de gagner. Je me sens bien, je le dis depuis que je suis arrivé : je suis heureux. Les gens me montrent beaucoup d’amour, même quand je ne marquais pas, trois matchs sans marquer pour certains ce n’est pas beaucoup mais pour moi ça l’est, les gens du club et les fans m’ont soutenu, ils me donnent la confiance pour tout donner pour ce club », a d’abord lancé un Mbappé souriant.

Il est sur un petit nuage

Il a ensuite été interrogé sur son positionnement, alors que certains estiment qu’il serait plus performant sur le côté gauche qu’en pointe de l’attaque. « Comme je l’ai dit lors de ma présentation, je peux jouer aux 3 positions en attaque, comme au PSG, à Monaco ou en sélection. Ma position est un débat pour les gens extérieurs, moi je n’y pense pas. Depuis le premier match on a progressé comme équipe et on va continuer comme ça. Je n’ai pas de pression (sur les comparaisons avec Cristiano Ronaldo, NDLR), c’est du football. Tout le monde connaît le respect que j’ai pour Cristiano, mais je viens pour être Kylian. La seule pression que j’ai, c’est de m’adapter à l’équipe », a ainsi répondu le Français.

« L’exigence du Bernabéu ne me surprend pas, je viens de Paris, c’est toujours comme ça quand tu ne gagnes pas dans un grand club. Cela fait partie de la vie, on sait que ça peut se passer, et ça ne nous touche pas, aujourd’hui on a gagné et les gens ont été incroyables avec nous. Mon adaptation ? Je dois te donner une date (rires) ? Je sais que quand un joueur comme moi arrive dans un club, beaucoup de choses changent, je ne suis pas fou, mais je pense vraiment qu’on a progressé. Je me sens bien et je sais que je peux être meilleur, et l’équipe peut aussi être meilleure », a conclu un Kylian Mbappé assez bavard devant nos confrères ibériques. L’aventure madrilène de la star tricolore est enfin lancée.