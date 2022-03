Chelsea : le copropriétaire des Lakers intéressé par le rachat du club

La suite après cette publicité

En raison de la guerre en Ukraine, Roman Abramovich a été contraint de mettre en vente le club qu'il avait acheté en 2003. Depuis, tout le monde se demande dans quelles mains va se retrouver l'actuel champion d'Europe et champion du monde (des clubs) en titre. ESPN nous apprend ce vendredi que le copropriétaire des Los Angeles Lakers (NBA) et des Dodgers (MLB) devrait faire une offre à l'oligarque russe pour le rachat des Blues. Plus précisément, il s'agirait d'un groupe d'hommes d'affaires mené par Todd Boehly, donc, en compagnie du milliardaire suisse Hansjorg Wyss et d'une autre personne dont l'identité reste encore inconnue.

Todd Boehly, qui possède une fortune estimée à environ 5,6 milliards d'euros, avait déjà eu des entretiens en 2019 pour racheter le club de la capitale anglaise. Mushin Bayrak, un milliardaire turc, a lui indiqué au média Yeni Safak avoir «fait une offre» pour l'actuel 3ème de Premier League. Tout en affichant sa confiance sur ce dossier («nous allons bientôt faire flotter le drapeau turc à Londres»). Roman Abramovich attendrait près de 3 milliards d'euros pour vendre Chelsea alors que les prétendants ont jusqu'au 15 mars pour soumettre leur offre à la société américaine Raine Groupe, en charge de l'opération.