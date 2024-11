Le cri du coeur de Kyle Walker après le nouveau nauffrage de Manchester City

5 défaites de suite, c’est la pénible dynamique dans laquelle Manchester City s’embourbe depuis plusieurs semaines. Ce samedi, c’est Tottenham qui a profité de l’occasion pour enfoncer les hommes de Pep Guardiola un peu plus dans la crise, en leur collant 4 buts, devant leurs supporters (0-4). Après la rencontre, le très décevant Kyle Walker a appelé à l’unité dans cette période de turbulences.

«On a perdu confiance en tant qu’équipe parce qu’on n’a pas gagné depuis longtemps. Mais on doit se souvenir de ce qu’on a accompli, même si ça ne compte pas vraiment, car c’est du passé et que ça appartient à l’histoire. Ce qui compte, c’est de gagner la Premier League désormais, et on se rend la tâche de plus en plus difficile parce qu’on a des équipes juste derrière nous, et une équipe au-dessus de nous qui s’en sort vraiment bien (Liverpool). On doit continuer à se battre jusqu’à la fin, comme on l’a toujours fait.»